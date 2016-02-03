В Нежине пастыря военнослужащих наградили медалью "За достоинство и патриотизм"

Военнослужащие ВСУ наградили своего пастыря, клирика Нежинской епархии УПЦ медалью «За достоинство и патриотизм».

Награждение состоялось 1 февраля в здании драмтеатра города, где проходили торжественные собрания по случаю 80-летия создания 80-й центральной базы инженерных войск ВСУ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии.

По благословению епископа Нежинского и Прилуцкого Иринея участие в собрании принял председатель епархиального отдела по взаимодействию с ВСУ протоиерей Николай Марчишак. По представлению командира 80-й центральной базы инженерных войск, отец Николай, который осуществляет пастырскую опеку военнослужащих этой части, был награжден медалью «За достоинство и патриотизм».