Неизвестные совершили надругательство над храмом УПЦ: рассыпали на пол Святые Дары и похитили пожертвования

31 января неизвестные совершили надругательство над храмом в честь святой блаженной Ксении Петербургской Первого Дарницкого благочиния столицы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на клириков прихода.

Злоумышленники проникли в церковь через окно, разбросали алтарные принадлежности, находившиеся на Святом Престоле и жертвеннике, рассыпали на пол Святые Дары, которые были у дарохранительницы, похитили церковные пожертвования и другие вещи.

На вызов священников, которые увидели последствия ограбления прибыл наряд полиции и оперативно-следственная группа, которые обследовали место преступления.

По факту преступления было открыто уголовное внедрения. В пресс-службе Дарницкого райотдела полиции сообщают, что ведется следствие: устанавливаются подозреваемые.

Отметим, что за последние полгода это уже второй случай ограбления храма святой блаженной Ксении Петербургской столицы. Ранее сообщалось, что в начале прошлого месяца неизвестные пытались сжечь храм на честь святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния Киева.