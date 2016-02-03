Доклад Предстоятеля УПЦ на Архиерейском Соборе РПЦ

2 февраля в храме Христа Спасителя Москвы начался Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, в работе которого принимает участие делегация архиереев Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины. В первый день работы Собора Предстоятель УПЦ выступил с докладом.

ДОКЛАД

МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ВСЕЯ УКРАИНЫ ОНУФРИЯ

НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

2 февраля 2016 г.

Ваше Святейшество!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

В период последних двух лет Господь сподобил нас, верных чад Украинской Православной Церкви, великой чести: быть участниками страданий за верность Его святым законам. Мы радуемся и смиренно благодарим за это нашего Творца.

За три года, минувшие с момента проведения предыдущего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, украинский народ пережил немало сложных испытаний. Эти годы стали самыми драматичными и трагичными со времени провозглашения независимости Украины. Наша Украинская Православная Церковь вместе со всем народом Украины разделяет сегодня тяготы и скорби, выпавшие на его долю. Мы усердно молимся, чтобы Господь послал на нашу землю прочный мир и сохранил всех нас от новых испытаний.

Смерть Блаженнейшего Митрополита Владимира

и избрание нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви

За минувшие три года немало важных перемен произошло и во внутренней жизни Украинской Православной Церкви. В декабре 2013 г. существенно ухудшилось здоровье Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. К началу 2014 г. стало очевидно, что Его Блаженство по состоянию здоровья, не может исполнять обязанности Предстоятеля. В связи с этим 24 февраля 2014 г. было созвано очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором, на основании п. 14 раздела V Устава об управлении Украинской Православной Церкви, моему недостоинству было поручено исполнять обязанности Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры.

5 июля 2014 г. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир скончался на 79 году жизни. Его Блаженство нес Предстоятельское служение более 22 лет. Это были годы как небывалого церковного возрождения в Украине, так и многочисленных испытаний, выпавших на долю нашей Церкви. За время Предстоятельского служения Его Блаженства количество приходов нашей Церкви увеличилось более чем в два раза, количество монастырей – более чем в шесть раз, количество духовных школ – в пять раз.

Блаженнейший Владимир был подлинным пастырем Христовым и настоящим патриотом. Его живое слово, преисполненное духовной мудрости, касалось самого сердца человека, побуждая следовать за Христом.

7 июля 2014 г. на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры было совершено отпевание Блаженнейшего Митрополита Владимира, в котором приняли участие не только епископат и духовенство Украинской Православной Церкви, но и представители Поместных Православных Церквей. После завершения отпевания гроб с телом почившего был перенесен на лаврское братское кладбище и похоронен возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Дальних пещерах. В тот же день Священный Синод постановил созвать 13 августа 2014 г. (на 40-й день после кончины Его Блаженства) Собор епископов Украинской Православной Церкви для избрания нового Предстоятеля.

Собор епископов собрался в установленный Священным Синодом срок. В его работе приняли участие все без исключения правящие и викарные архипастыри Украинской Православной Церкви. На Соборе также присутствовали без права голоса архиереи, пребывающие на покое. Путем тайного голосования в два тура были проведены выборы нового Предстоятеля. Большинством голосов это высокое служение было доверено мне, грешному. 17 августа 2014 г. в Киево-Печерской Лавре состоялась интронизация новоизбранного Митрополита Киевского и всея Украины.

Собор епископов также принял ряд важных решений, касающихся увековечивания памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. Собор обратился к руководству Украинского государства и властям города Киева с предложением назвать именем Блаженнейшего Митрополита Владимира одну из улиц украинской столицы и установить в Киеве памятник Его Блаженству. Мы надеемся, что в ближайшее время городские власти примут соответствующее решение.

Кроме того, Собор епископов поручил Синодальному издательскому отделу и Киевской духовной академии подготовить и издать под руководством Священного Синода полное собрание трудов Блаженнейшего Митрополита Владимира. Собор также учредил Синодальную стипендию имени Блаженнейшего Митрополита Владимира для лучших студентов Киевской духовной академии и семинарии.

Молитвенно поминая почившего Предстоятеля, мы верим, что Господь принял душу этого достойного служителя Церкви в селения праведных и в его лице боголюбивый украинский народ получил еще одного молитвенника перед престолом Божьим.

Статистические данные

Минувшие три года были отмечены заметным количественным ростом Украинской Православной Церкви. Несмотря на крайне сложную политическую ситуацию в нашей стране, народ Божий сохраняет верность своей Церкви и неустанно трудится для ее количественного и качественного роста.

В период с 2013 до начала 2016 года в Украинской Православной Церкви было образовано 2 новых епархии: Бориспольская и Роменская. Было совершено 10 епископских хиротоний. Один епископ был почислен на покой и один архиерей, пребывающий на покое отошел ко Господу. Три епископа, пребывавших на покое, вернулись к активному церковному служению. Один епископ направлен в распоряжение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Таким образом, к настоящему времени Украинская Православная Церковь состоит из 53 епархий, в которых совершают служение 53 правящих и 30 викарных архиереев, 7 архипастырей находятся на покое. Общее количество приходов к началу 2016 года составило 11 949. В них совершают служение 11 976 священнослужителей, из них 11 037 священников и 939 диаконов. На территории Украины действует 247 монастырей (из них 129 мужских и 118 женских), в которых несут послушание 1 603 монаха и 2 515 монахинь. Количество монашествующих в священническом сане – 888, в диаконском – 303.

Важным вызовом для Украинской Православной Церкви остается проблема духовного окормления украинской диаспоры. Как известно, на протяжении последних двух десятилетий несколько миллионов украинцев по разным причинам покинули Родину. Сегодня они постоянно живут и работают в странах дальнего зарубежья (прежде всего, в Западной Европе). Наше регулярное общение с украинскими мигрантами позволяет сделать вывод, что, оказавшись за рубежом, наши соотечественники стремятся сохранить духовную связь с Родиной. Они очень нуждаются в пастырском окормлении и просят направлять для служения за рубежом украинских священников. В тех местах, где есть украинские священники, несущие активное пастырское служение, храмы становятся местом консолидации украинских мигрантов. Одним из ярких примеров удачной организации приходской жизни за рубежом является храм святителя Амвросия Медиоланского в Милане, который за последние годы превратился в важный центр культурной жизни украинской диаспоры в Италии.

Также чрезвычайно актуальной является сегодня проблема духовного окормления сотрудников дипломатических представительств Украины за рубежом. Известно, что в странах дальнего зарубежья активно развивают свою деятельность структуры Украинской Греко-Католической Церкви. Также в последнее время мы все чаще видим попытки так называемого «Киевского Патриархата» создавать свои структуры за пределами Украины. Наша Церковь неоднократно высказывала инициативу выработать более эффективный механизм пастырского окормления украинской диаспоры. Считаю, что мы должны уделить этой проблеме особое внимание.

В структуре Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви действует 17 учебных заведений: 1 духовная академия, 1 богословский университет (в Луганске), 9 духовных семинарий, 5 духовных училищ и 1 кафедра богословия (в Запорожье). Кроме того, при Волынской, Одесской, Почаевской, Полтавской и Харьковской духовных семинариях действуют регентские и иконописные отделения. Всего в учебных заведениях Украинской Православной Церкви трудится 461 преподаватель и обучается 3 584 студента (из них 1 449 человек на стационаре и 2 135 – на заочной форме обучения).

23 декабря 2014 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о ликвидации Ужгородской Украинской Богословской Академии. Бывший ректор этой Академии архимандрит Виктор (Бедь) за невыполнение решений Священного Синода, а также за самоуправство, распространение заведомо неправдивой информации и нарушение присяги священнослужителя был запрещен в священнослужении. К сожалению, архимандрит Виктор не подчинился решению Синода и уклонился в раскол, перейдя в состав так называемой «Украинской Автокефальной Православной Церкви».

Священный Синод предписал епархиальным архиереям Украинской Православной Церкви при рассмотрении кандидатов для рукоположения в священный сан учитывать, что диплом Ужгородской Украинской Богословской Академии имени святых Кирилла и Мефодия не соответствует диплому высшего духовного учебного заведения Украинской Православной Церкви. Думаю, что и собратьям архипастырям за пределами Украины следует принять к сведению эти решения Священного Синода нашей Церкви.

Церковные торжества

За минувшие три года Украинская Православная Церковь отметила несколько важных юбилеев.

В 2013 г. в Украине и на церковном, и на государственном уровне были проведены масштабные торжества в связи с 1025-летием Крещения Руси. В июле 2013 г. для участия в юбилейных торжествах в Киев прибыли Святейший Патриарха Московский и всея Руси Кирилл, Предстоятели Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Польской и Американской Православных Церквей, а также официальные представители Константинопольской, Антиохийской, Румынской, Элладской, Албанской и Чешских земель и Словакии Православных Церквей. 27 июля состоялся традиционный молебен на Владимирской горке в Киеве у памятника святому князю Владимиру, который посетили не только гости из братских Поместных Церквей, но и высокие правительственные делегации из Молдовы, России и Сербии. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей совершили Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры. После богослужения в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький Арсенал» состоялся торжественный прием от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Торжества по случаю 1025-летия стали важным свидетельством единства Украинской Православной Церкви со всем мировым Православием.

2015 год также был отмечен несколькими важными юбилеями. Прежде всего, в Украине широко отмечалось 1000-летие со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. 1 апреля 2015 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о проведении по этому поводу общецерковных торжеств. Согласно указу Президента Украины от 25 февраля 2015 г. (№ 107/2015) 1000-летний юбилей святого Владимира отмечался в Украине и на государственном уровне. 28 мая 2015 г. в Киеве, в рамках церковных юбилейных торжеств, была проведена Научная конференция «Наследие святого Владимира: Церковь, государство, общество». Ее организатором по поручению Священного Синода выступила Киевская духовная академия. В работе конференции приняли участие представители как духовных, так и светских учебных и научных центров.

27 июля накануне дня памяти святого князя Владимира на Владимирскую горку в Киеве были привезены со всех регионов Украины восемь чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Касперовская», «Святогорская», «Ахтырская», «Почаевскавя», «Зимненская», «Призри на смирение», «Пещанская» и Бердянская «Троеручица». Перед этими образами был совершен молебен, на котором мы вознесли сугубую молитву за мир в Украине. После молебна состоялся крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. В крестном ходе приняли участие десятки тысяч наших верных, прибывших в Киев на торжества из различных епархий Украинской Православной Церкви. Этот величественный крестный ход стал зримым свидетельством внутреннего единства и сплоченности нашей Святой Церкви.

28 июля, в День Крещения Руси и 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, была совершена праздничная литургия в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, на которой мы молились вместе с представителями Румынской, Болгарской, Польской и Чешских земель и Словакии Православных Церквей. За литургией мы также вознесли особые молитвы за мир в Украине. По окончании литургии был освящен барельеф с изображением святого князя Владимира на северной стене Успенского собора Лавры.

Также 28 июля в Киеве на Владимирской горке состоялась торжественная встреча Президента Украины Петра Порошенко со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. В этой встрече приняла участие и делегация Украинской Православной Церкви.

С празднованием 1000-летия преставления святого князя Владимира был тесно связан и другой юбилей: 1000-летие мученической кончины святых князей Бориса и Глеба. Этот юбилей в Украине получил особое звучание. Тысячу лет назад, когда, после смерти святого Владимира, между его сыновьями началась борьба за власть, святые Борис и Глеб отказались поднимать меч против братьев и приняли добровольную смерть от рук убийц. Ценой собственной жизни они сохранили мир на родной земле. И сегодня, когда на Украинской земле проливается кровь, взирая на святых Бориса и Глеба, мы должны учиться от них жертвенному миротворческому служению.

15 мая 2015 г. в день памяти святых Бориса и Глеба мы обратились ко всей полноте Украинской Православной Церкви с особым посланием. В нем мы напомнили духовенству о недопустимости любых призывов к военной агрессии и вражде. Мы также особо подчеркнули, что ни в коем случае нельзя оправдывать войну религиозными мотивами. Всех тех, кто находится сегодня по разные стороны вооруженного конфликта, мы призвали увидеть друг в друге братьев и стать на путь подлинного примирения. Среди бушующего пламени страстей мира сего, Церковь призвана быть местом, где властвует мир, милосердие, покаяние и прощение для всех.

Знаковым событием ушедшего 2015 г. стал и 400-летний юбилей Киевских духовных школ. 23 декабря 2014 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о праздновании этого юбилея на общецерковном уровне. 20-21 октября 2015 г. в Киеве была проведена Международная научно-практическая конференция «Киевская духовная академия в мировой семье богословских учебных заведений». Во время работы конференции были подписаны соглашения о сотрудничестве между Киевской духовной академией и Православным богословским факультетом Софийского университета (Болгария), Церковной академией г. Фессалоники (Греция), Тбилисской духовной академией (Грузия), Богословским институтом имени святого Иоанна Дамаскина Баламандского университета (Ливан) и Православным богословским факультетом Прешовского университета (Словакия).

9 ноября 2015 г. в день памяти преподобного Нестора Летописца, когда Киевские духовные школы традиционно празднуют свой актовый день, состоялся юбилейный акт, для участия в котором прибыли делегации от Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской и Чешских земель и Словакии Православных Церквей.

Все эти церковные торжества продемонстрировали духовную силу Украинской Православной Церкви. В рамках юбилейных торжеств мы стремились свидетельствовать перед нашими соотечественниками о непреходящих духовных ценностях христианства.

Украинская Православная Церковь и украинское общество

В начале 2013 г. в украинском обществе развернулась напряженная дискуссия о будущем векторе развития нашего государства. В ноябре 2013 г. после того, как тогдашнее руководство Украины отказалось подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в центре Киева начались акции протеста, впоследствии получившие название «Евромайдан».

Как раз на рубеже 2013-2014 гг. Украинская Православная Церковь председательствовала во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций. Иерархи нашей Церкви с самого начала протестных акций неоднократно заявляли, что выбор будущего вектора развития Украины должен быть результатом открытой общественной дискуссии. Все общественные и политические силы, а также все граждане страны должны иметь возможность принимать в ней участие. Мы призывали к тому, чтобы эта дискуссия велась цивилизованно, чтобы разномыслие между жителями Украины не превращалось в гражданское противостояние и не вело к нарушению правопорядка. Потому, когда ситуация начала выходить из-под контроля, наша Церковь вместе со всеми конфессиями, входящими во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, неоднократно призывала тогдашнюю власть, и протестующих сесть за стол переговоров и искать мирные пути решения конфликта.

Так, 13 декабря 2013 г. во время работы Национального круглого стола наша Церковь призвала и власть, и оппозицию объявить мораторий на применение силы и сесть за стол переговоров. Блаженнейший Митрополит Владимир тогда заявил, что он готов предоставить для проведения переговоров между враждующими сторонами свою резиденцию на территории Киево-Печерской Лавры. Увы, эти инициативы фактически не были услышаны. И противостояние в центре Киева продолжилось.

19 января 2014 г. началась существенная эскалация конфликта. В Киеве на улице Грушевского на подходах к правительственному кварталу начались настоящие уличные бои. В этой ситуации несколько насельников Киевского Десятинного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы вышли на улицу Грушевского и стали между протестующими и частями спецподразделений МВД Украины, призывая всех отказаться от насилия. Вскоре к этим монахам присоединились священники и православные миряне. Молитвенное стояние позволило приостановить насилие, но погасить конфликт нам, увы, не удалось. 22 января на улице Грушевского пролилась кровь. Погибли трое протестующих. Это еще более усилило напряжение в Киеве. В этот же день Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций собрался на экстренное заседание, по итогам которого было издано коммюнике. Совет однозначно осудил совершившиеся убийства, призвал немедленно прекратить кровопролитие и потребовал срочной встречи как с Президентом Украины, так и с лидерами оппозиции.

24 января представители украинских конфессий встретились с тогдашним президентом Украины, а 25 января – с лидерами оппозиции. Украинская Православная Церковь, председательствовавшая во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций, принимала самое активное участие в подготовке и проведении этих встреч. Мы стремились любой ценой погасить конфликт, не допустить его разрастания в более масштабное противостояние. Мы хотели остановить ту кровавую угрозу, которая уже тогда нависла над нашим народом. Увы, нам не удалось этого добиться.

С 18 по 20 февраля 2014 г. в Киеве в результате силового противостояния на Майдане и на улице Институтской погибло около сотни человек. Еще несколько сотен были ранены. Эта кровавая трагедия стала настоящим потрясением для всего украинского общества.

Наша страна оказалась на краю бездны. В этой ситуации 24 февраля 2014 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви издал обращение к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам. Мы высказали наши глубокие соболезнования родным и близким всех погибших во время силового противостояния в Киеве. Мы также призвали всех верных нашей Церкви «не поддаваться на провокации и ни в коем случае не поддерживать лозунгов, направленных против территориальной целостности Украины». Священный Синод заявил, что мы должны сохранить единое Украинское государство и не допустить его разделения.

В тот же день Священный Синод обратился и к государственной власти. Синод осудил массовый расстрел людей в центре Киева. Украинская Православная Церковь призвала установить 40-дневный траур по погибшим, в течение которого отменить все увеселительные мероприятия на государственном уровне. Церковь высказала готовность к конструктивному взаимодействию с государством с целью построения «новой страны на началах добра и справедливости, государственной целостности и консолидации общества». Церковь ясно засвидетельствовала свою поддержку государственной независимости и территориальной целостности Украины и призвала органы власти сделать все, чтобы не допустить распада страны. Особую обеспокоенность Священный Синод высказал в связи с опасностью религиозного противостояния.

Однако, уже буквально через несколько дней стало ясно, что нам предстоит пережить еще немало суровых испытаний. Осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, 1 марта 2014 г. мы обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой «сделать все возможное, чтобы не допустить кровопролития на территории Украины» и «возвысить свой голос о сохранении целостности территории Украинского государства». На следующий день, 2 марта, Его Святейшество направил нам свой ответ, в котором заверил, что сделает «все возможное, чтобы убедить всех тех, в чьих руках находится власть, что нельзя допустить гибели мирных людей на дорогой для моего сердца земле Украины».

Также 1 марта 2014 г. мы направили обращение Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом «встать на пути разделения, не допустить кровопролития и братоубийства народов, вышедших из единой Днепровской купели».

Весной 2014 г. ситуация в нашей стране лишь ухудшилась. Конфликт перерос в военное противостояние в Донецкой и Луганской областях, которое унесло тысячи жизней не только военных, но и мирных граждан. Наша Церковь в полной мере разделила с народом Украины тяготы военного конфликта. На территории Донецкой и Луганской областей действуют пять епархий Украинской Православной Церкви: Донецкая, Луганская, Горловская, Северодонецкая и Ровеньковская. В состав этих епархий входит более 1 100 храмов и около 20 монастырей. На сегодняшний день в результате боевых действий на территории этих епархий было разрушено 9 храмов, еще 77 храмов получили разного рода повреждения. Погибли три священнослужителя нашей Церкви: протоиерей Павел Жученко (город Дружковка Донецкой области, погиб в ночь на 9 мая 2014 г.), протоиерей Владимир Креслянский (город Луганск, погиб 31 июля 2014 г.) и иерей Георгий Никишов (город Первомайск Луганской области, погиб 28 июля 2014 г.).

В этой сложной ситуации Украинская Православная Церковь заняла последовательную миротворческую позицию. Мы постоянно призывали и призываем враждующие стороны искать пути к примирению. В своем обращении к пастве от 19 июня 2014 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви подчеркнул, что наши прихожане «живут на Востоке и на Западе, на Севера и на Юге Украины. Мы не делим нашу паству ни по политическим, ни по национальным, ни по социальным признакам. Все мы едины во Христе». Синод призвал народ Украины не разрывать нашу Родину, примириться друг с другом и сохранить для потомков единую Украину. В этом обращении была особо подчеркнута недопустимость использовать церковный амвон для проповеди политических идей, а также недопустимость для духовенства и прихожан принимать участие в вооруженных акциях гражданского неповиновения. Синод призвал духовенство приложить «максимум усилий для прекращения вражды и недопущения новых кровопролитий». Мы также выразили наши искренние соболезнования семьям всех погибших во время боевых действий и призвали верных нашей Церкви к молитве и действенной помощи всем раненным, пострадавшим, лишившимся жилья, а также вынужденным переселенцам, особенно детям, сиротам, людям с особыми потребностями и пенсионерам. В тот же день Синод объявил общецерковный сбор средств для гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей. По решению Священного Синода указанное обращение было прочитано во всех храмах Украинской Православной Церкви 22 июня 2014 г. Также Священный Синод утвердил текст особой молитвы за мир в Украине, которая с тех пор читается во всех храмах нашей Церкви за каждой Божественной Литургией.

13 августа 2014 г. Собор епископов Украинской Православной Церкви еще раз подчеркнул, что «миссия Церкви заключается в примирении людей с Богом и друг с другом». Собор призвал «всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его и искать пути мирного решения конфликта» (Определение «О внутренней жизни Украинской Православной Церкви», п. 9).

Инициатива Синода о начале общецерковного сбора пожертвований для пострадавших в результате военного конфликта нашла живой отклик в сердцах духовенства и прихожан Украинской Православной Церкви. В 2014 г. епархиями нашей Церкви в зону военных действий было направлено 850 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью 12,5 миллионов гривен. Еще около 7 000 тонн гуманитарной помощи было роздано мирным гражданам и вынужденным переселенцам. В Киевской, Одесской, Бердянской, Харьковской и Днепропетровской епархиях были созданы центры сбора гуманитарной помощи.

Не менее активной была благотворительная деятельность Украинской Православной Церкви и в 2015 г. По данным Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам в епархиях нашей Церкви за минувший год было собрано и отправлено в зону боевых действий для мирных жителей 3 850 тонн гуманитарной помощи на сумму не менее 33,7 миллиона гривен. Эту помощь получили около 130 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины было собрано 1 366 тонн гуманитарной помощи на сумму не менее 5,5 миллионов гривен. Эту помощь получили более 12 тысяч военнослужащих. Также оказывалась регулярная гуманитарная помощь вынужденным переселенцам. Для них было собрано 1 304 тонны гуманитарной помощи на общую сумму на менее 5,7 миллиона гривен. Всего эту помощь получили более 47 тысяч человек. Разноплановая помощь предоставляется и военнослужащим, находящимся в больницах и госпиталях. За минувший год для лечения раненных было передано около 320 тонн лекарств и медицинского оборудования.

К настоящему времени в епархиях нашей Церкви создано 11 реабилитационных центров для оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий в Украине. Эти центры предоставляют духовную и психологическую поддержку, а также материальную помощь.

16 июня 2014 г. начал работу православный телефон духовной поддержки «Надежда», который действует при поддержке Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам. Телефон работает ежедневно, без выходных. Звонки с территории Украины – бесплатные. Каждый день священники, задействованные в работе телефона доверия, принимают в среднем от 30 до 45 звонков. Всего в течение 2015 г. на телефон «Надежда» поступило 11 690 звонков.

Духовенство Украинской Православной Церкви занимается организацией и помощью вывоза людей из зоны боевых действий. Лишь стараниями Отдела по благотворительности и социальному служению Киевской епархии в 2014 г. из Донецкой и Луганской областей было вывезено свыше 500 человек. В том же году в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях при содействии Украинской Православной Церкви было расселено более 1 270 вынужденных переселенцев. В Киевской и Николаевской областях, а также в Одессе, Днепропетровске и Харькове для переселенцев созданы Центры социальной адаптации. В Киеве, Днепропетровске, Одессе и Запорожье клирики и миряне Украинской Православной Церкви приняли активное участие в ремонте, переоборудовании и оснащении клинических больниц и госпиталей, где находятся на лечении раненные украинские военные.

Нужно особо отметить, что значительная часть гуманитарной помощи, направляемой в Донецкую и Луганскую области, остается неучтенной, поскольку нередко прихожане отдельных храмов под руководством священников проводят сбор помощи и самостоятельно отправляют ее нуждающимся. Обычно такая помощь распределяется через приходские общины в Донецкой и Луганской областях. Священники и миряне нашей Церкви не стремятся трубить о своей благотворительной деятельности на телеканалах, на страницах газет или на интернет-сайтах. Мы просто выполняем свой христианский долг, за который надеемся получить награду от Бога, а не суетную похвалу от людей.

Несмотря на то, что Украинская Православная Церковь заняла последовательно миротворческую позицию и активно занимается благотворительностью, 2014 и 2015 гг. стали временем жесткого информационного давления на нашу Церковь. В средствах массовой информации (прежде всего, на некоторых телеканалах) регулярно появляются репортажи, очерняющие Украинскую Православную Церковь. Мы постоянно сталкиваемся с потоками откровенной лжи и клеветы. Синодальный информационный отдел стремится противостоять этой кампании. В наших обращениях к пастве, проповедях, интервью и других публичных выступлениях мы стараемся разъяснять украинскому обществу подлинную позицию нашей Церкви.

Особую обеспокоенность верующих Украинской Православной Церкви вызвали два жестоких убийства, случившиеся в минувшем году в Киеве. В ночь с 25 на 26 июля 2015 г. было совершено покушение на жизнь священника Романа Николаева, настоятеля прихода святой мученицы Татьяны в Оболонском районе города Киева. В результате причиненных ранений (он получил пулевые ранения в голову), отец Роман через несколько дней умер в больнице так и не придя в сознание. 28 июля 2015 г. была жестоко убита насельница Свято-Вознесенского Флоровского женского монастыря города Киева монахиня Алевтина (Кравчук). По факту этих убийств были возбуждены уголовные дела по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 30 июля мы обратились к министру внутренних дел Украины с просьбой объективно расследовать эти убийства. В сентябре 2015 г. были задержаны трое подозреваемых в убийстве монахини Алевтины, которые признались, что совершили это тяжкое преступление с целью ограбления. Убийство протоиерея Романа Николаева остается пока нераскрытым.

В 2014-2015 гг. случилось несколько поджогов, а также актов вандализма по отношению к храмам Украинской Православной Церкви. Так, трижды предпринимались попытки произвести поджог храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» у мемориала Бабий Яр в Киеве. В ночь с 26 на 27 января 2015 г. в Киеве был подожжен храм в честь мученика Трифона. В ночь 5 на 6 июня 2015 г. в городе Васильков, Киевской области, были совершенные акты вандализма в соборе в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских и в храме в честь свт. Николая Чудотворца. Злоумышленники пытались сломать дверь в храм святителя Николая и побили окна в его алтарной части. Подобный акт вандализма повторился в ночь с 26 на 27 июня в соборе в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.

19 ноября в поселке городского типа Рокитное Ровенской области (территория Сарненской епархии) был осквернен Свято-Троицкий храм. Неизвестные лица вошли в алтарь, сожгли напрестольное Евангелие, сорвали и подожгли катапитасму, подожгли пол и сожгли священнические ризы, а также ограбили церковную кассу. 30 ноября в том же поселке повторился акт вандализма. На этот раз был осквернен храм в честь Иверской иконы Божией Матери. Преступники проникли в храм, подожгли Святой Престол, сожгли Святой Антиминс, напрестольное Евангелие, Святые Дары, ограбили церковную кассу и совершили поджог храма еще в трех местах. К настоящему времени Иверский храм полностью восстановлен и наново освящен.

В ночь с 4 на 5 января 2016 г. была совершена попытка поджога храма в честь иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец» и святителя Петра Могилы в Киеве. Лишь благодаря бдительности жителей близлежащих домов удалось вовремя предотвратить пожар.

Все эти злодеяния отозвались глубокой болью в сердцах духовенства и прихожан Украинской Православной Церкви. Мы возносим молитвы Господу Вседержителю, чтобы Он вразумил злоумышленников и сохранил Свою Церковь от новых испытаний.

Несмотря на все эти потрясения, наша Церковь стремится достойно нести Благую Весть о Христе. Мы не устаем призывать наших соотечественников искоренить в своих сердцах всякую злобу. Ведь только так можно достичь не только примирения, но и подлинного, прочного мира.

Украинская Православная Церковь и украинское государство

За минувшие два года мы неоднократно направляли Президенту Украины, Премьер-Министру и главе Верховной Рады официальные обращения, в которых засвидетельствовали свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины. В ситуации продолжающегося военного противостояния на востоке Украины мы особо подчеркиваем, что всегда стоим на стороне мира и поддерживаем все мирные инициативы украинских властей.

На протяжении 2014-2015 гг. Верховная Рада Украины приняла ряд законов, касающихся сферы церковно-государственного взаимодействия. Несколько важных распоряжений было издано и Главой Кабинета Министров Украины. Укажем наиболее значимые из них.

1 июля 2014 г. Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины «О высшем образовании». В этом документе существенно скорректировано отношение государства к роли религиозных организаций в образовательном процессе. Закон устанавливает возможность лицензирования и государственной аккредитации высших духовных учебных заведений, а также возможность создания и деятельности в духовных учебных заведениях аспирантуры, докторантуры и собственных специализированных диссертационных советов по богословию. 19 августа 2015 г. глава Кабинета Министров Украины утвердил порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.

Еще одно важное решение, касающееся сферы образования, было принято 2 июня 2015 г. В этот день Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений» (№ 498-VІІІ), который предоставляет религиозным организациям право быть учредителями (владельцами) высших, профессионально-технических, общеобразовательных и дошкольных учебных заведений. Этот закон обеспечивает конституционное право верующих родителей на воспитание детей в соответствии с их религиозными убеждениями.

Важные перемены произошли и в сфере законодательного регулирования капелланского служения. 2 июля 2014 г. Кабинет Министров Украины издал распоряжение «О создании службы военного духовенства (капелланской службы) в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины» (№ 677-р). 27 января 2015 г. во исполнение этого распоряжения министр обороны Украины утвердил «Положение о службе военного духовенства (капелланской службы) в Вооруженных Силах Украины» (№ 40). 14 февраля 2015 г. этот указ был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины и вступил в силу.

11 февраля 2015 г. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования деятельности капелланов в органах и учреждениях, которые принадлежат к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины)» (№ 1154).

Все это стало важным шагом к нормативному урегулированию то