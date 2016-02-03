УПЦ заявляет о захвате 31 храма за два года

Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий во время заседания Архиерейского Собора Русской православной церкви озвучил статистические данные за последние два года касательно количества приходов Украинской Православной Церкви. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

"На протяжении 2014-2015 гг. зафиксировано 31 захват храмов Украинской Православной Церкви, еще 8 религиозных общин добровольно сменили юрисдикцию и перешли в состав так называемого "Киевского Патриархата", – отметил он.

По его словам, в 12-ти населенных пунктах на сегодняшний день сохраняется угроза силового захвата храмов.