Делегация архиереев Украинской Православной Церкви принимает участие в работе Архиерейского Собора РПЦ (укр.)

Блаженніший Митрополит Онуфрій виступив доповіддю на початку Собору.

2 лютого у храмі Христа Спасителя Москви розпочався Архієрейський Собор Руської Православної Церкви в роботі якого бере участь делегація архієреїв Української Православної Церкви на чолі з Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України. Про це повідомляє Інформаційно-Просвітницький відділ УПЦ.

Архієрейському Собору належить вища влада в Руській Православній Церкві у віровчительних, канонічних, богослужбових, пастирських, адміністративних та інших питаннях, що стосуються як внутрішнього, так і зовнішнього життя Церкви. Він скликається Патріархом і Священним Синодом не рідше одного разу на чотири роки.

В перший день роботи Собору архієреї заслухали доповідь Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила про діяльність Церкви у Міжсоборний період, а також доповідь Блаженнішого Митрополита Онуфрія про життя Української Православної Церкви на сучасному історичному етапі.

На початку свого виступу Його Святість приділив увагу темі Православ’я в Україні. «Ми всі маємо надавати всебічну підтримку Блаженнішому Митрополиту Онуфрію, єпископату Української Православної Церкви, її духовенству і вірним чадам в їхньому мирному подвизі», – звернувся Предстоятель РПЦ до присутніх на Соборі.

«Ваші труди, Ваше Блаженство, є прикладом того, як православні християни прагнуть єдності там, де насаджується розділення, та сіють любов там, де поширюється ненависть», – сказав Святіший Патріарх Кирил, вказуючи на пагубність розколу, прихильники якого силою захоплюють храми та гонять віруючих Української Православної Церкви.

Його Святість закликав архієреїв Руської Православної Церкви посилити молитви за Україну та її боголюбивий народ, аби на українській землі настав мир.

Архієрейський Собор триватиме до 3 лютого. У його роботі беруть участь всі єпархіальні і вікарні архієреї РПЦ.

Нагадаємо, напередодні Архієрейського Собору архієреї УПЦ взяли участь в урочистому богослужінні з нагоди сьомої річниці інтронізації Святійшого Патріарха Кирила.