Блаженнейший Митрополит Онуфрий поднял вопрос духовного окормления украинской диаспоры (укр.)

Викликом для Української Православної Церкви назвав Блаженніший Митрополит Онуфрій проблему духовного окормлення української діаспори сьогодні.

Про це Предстоятель Української Православної Церкви заявив під час своєї Доповіді в перший день роботи Архієрейського Собору Руської Православної Церкви в Москві, повідомляє Інформаційно-Просвітницький відділ УПЦ.

«Як відомо, протягом останніх двох десятиліть кілька мільйонів українців з різних причин залишили Батьківщину. Сьогодні вони постійно живуть і працюютьв країнах далекого зарубіжжя (насамперед, у Західній Європі)», – зазначив Його Блаженство.

За словами Архіпастиря, опинившись за кордоном, українські мігранти «прагнуть зберегти духовний зв’язок із Батьківщиною», при цьому вони «потребують пастирського окормлення і просять направляти для служіння за кордоном українських священиків».

«Саме біля тих священників, які активно несуть своє пастирське служіння, храми стають місцем консолідації українських мігрантів», – повідомляє Предстоятель.

Прикладом вдалої організації парафіяльного життя за кордоном Блаженніший владика назвав храм святителя Амвросія Медіоланського в Мілані, який сьогодні став центром культурного життя української діаспори в Італії(на фото).

В умовах, коли в країнах далекого зарубіжжя активно розвивають свою діяльність структури Української Греко-Католицької Церкви, а також активізував спроби створювати свої структури за межами України так званий «Київський Патріархат», за словом Предстоятеля, існує необхідність виробити більш ефективний механізм пастирської опіки української діаспори.

«Вважаю, що ми повинні приділити цій проблемі особливу увагу», – зауважив Його Блаженство.

Як повідомляв Інформаційно-Просвітницький відділ УПЦ, 2 лютого у храмі Христа Спасителя Москви розпочався Архієрейський Собор Руської Православної Церкви в роботі якого бере участь делегація архієреїв Української Православної Церкви на чолі з Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України.