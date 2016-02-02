Предстоятель УПЦ на Архиерейском Соборе РПЦ: Мы должны сохранить единое Украинское государство (укр.)

Українська Православна Церква прагне не допустити розпаду держави, заявив Блаженніший Митрополит Онуфрій від імені Священного Синоду УПЦ.

2 лютого, під час свого виступу на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій підкреслив діяльну участь духовенства та віруючих Української Православної Церкви в збереженні єдності України та її суспільства. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженство нагадав, що після трагічних подій у лютому 2014 року на Майдані, Священний Синод Української Православної Церкви видав Звернення до багатомільйонної пастви з закликом «не піддаватися на провокації та ні в якому разі не підтримувати гасел, спрямованих проти територіальної цілісності України».

«Священний Синод заявив, що ми повинні зберегти єдину Українську державу та не допустити її розділення», – зазначив Предстоятель. Свою однозначну позицію єпископат УПЦ на чолі з Першоієрархом засвідчив і у Зверненні до державної влади. «Церква ясно засвідчила свою підтримку державної незалежності і територіальної цілісності України та закликала органи влади зробити все, щоб не допустити розпаду країни», – підкреслив Блаженніший Митрополит Онуфрій.