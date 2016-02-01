Верующие УПЦ рассказали представителям Мониторинговой миссии ООН о притеснениях (укр.)

Зустріч відбулася з членами громад, у яких прихильники УПЦ КП відібрали силою храми.

30 січня у м. Кременець відбулася зустріч представників Моніторингової місії Управління Верховного комісара Організації Об`єднаних Націй з прав людини в Україні Клер Уїлан та Наталії Пилипів зі священиками та співробітниками Тернопільської єпархії, а також парафіянами храмів сіл Колосова, Башуки, Катеринівка та Кути. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на клірика Тернопільської єпархії протоієрея Георгія Прокопчука.

Як нагадують в УПЦ, у вказаних селах до віруючих Української Православної Церкви неодноразово застосовували силу, погрожували фізичною розправою прихильники УПЦ КП за підтримки радикальних угрупувань, ворожо налаштованих до Церкви. У Башуках, Катеринівіці силою захоплені храми місцевих громад УПЦ, а в Кутах регулярно перешкоджають звершенню богослужінь.

Під час зустрічі представникам Моніторингової місії були показані матеріали порушень прав віруючих УПЦ на Тернопільщині та викладена в юридичному полі проблема утисків духовенства та парафіян з боку представників «УПЦ КП». Повідомлена інформація була засвідчена та детально описана священиками та парафіянами громад, які потерпають від агресії.

Співробітники Управління Верховного комісара Організації Об`єднаних Націй з прав людини в Україні уважно вислухали повідомлення віруючих, висловивши сподівання і на подальшу співпрацю в рамках Моніторингової місії.

Місія оприлюднює щомісячні доповіді про ситуацію щодо прав людини в Україні та пропонує рекомендації задля її покращення.

За інформацією news.church.ua