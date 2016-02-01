Бывший клирик УПЦ вернулся с УАПЦ (укр.)

Архімандрит Діодор (Муратов) направлений на покаяння в один з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ.

1 лютого до лона Української Православної Церкви згідно з особистим проханням на ім’я керуючого Мукачівською єпархією архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора повернувся архімандрит Діодор (Муратов), який до цього часу перебував в Українській автокефальній православній церкві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії.

У словах розкаяння, відображених в рапорті, колишній клірик Української Православної Церкви щиро кається за перебування в розколі. У проханні про прийняття до канонічної Української Православної Церкви отець Діодор серед іншого написав: «Виражаю глибоке розкаяння, що певний час свого життя знаходився в розкольницькій організації під назвою «Українська Православна Автокефальна Церква», а саме в її так званій «Карпатській єпархії»».

Владика Феодор, вислухавши отця Діодора, взяв до уваги його прохання та направив священика на покаяння в один з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ.