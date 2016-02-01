Начался цикл праздничных мероприятий по случаю 1000-летие древнерусского монашества на Афоне (укр.)

У Дніпропетровську з 28 по 31 січня проходила Міжнародна кіноасамблея, присвячена 1000-літтю давньоруського чернецтва на Афоні. Повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ з посиланням на прес-службу Дніпропетровської єпархії.

Восьмий кінофорум «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі» приурочений давньоруському чернецтву на Святій Горі, тисячолітній ювілей якого святкується Українською Православною Церквою у 2016 році.

Нагадаємо, що зважаючи на духовне та історичне значення даного ювілею, а також, на тісні зв’язки між Святою Горою Афон та Українською Православною Церквою, Священний Синод благословив (Журнал №30) святкування у 2016 році в УПЦ 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон.

Цьогорічний форум – рекордний за кількістю фільмів, які були показані вперше, зазначають в єпархії. З З25 фільмів – 16 прем’єр. В кіноасамблеї взяли участь відомі режисери-документалісти з України, Білорусі, Росії, Польщі та Сербії.

Перед офіційною церемонією відкриття був показаний кінорепортаж про Афонську Гору, її історію та подвижницьке життя афонітів.

Благословив «Кіноасамбелю на Дніпрі» митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней. Він привітав організаторів та учасників кінофоруму і поділився своїми спогадами про паломницькі поїздки на Афон. Його Високопреосвященство розповів про дивовижну зустріч з нещодавно канонізованим преподобним Паісієм Святогорцем та показав чотки на 500 вузликів, подаровані святим подвижником для молитви українському архієрею в особливо скрутних життєвих обставинах.

«Коли тобі буде важко, молися за цими чотками», – переповів слова преподобного владика і продовжив: «я досі чую його переконливий м’який голос».

Від регіональної влади організаторів, гостей-учасників кінофоруму і глядачів привітав голова Дніпропетровської обласної ради Г.А. Пригунов.

Завершив свою роботу кінофорум у неділю, 31 січня, церемонією нагородження учасників дипломами та спеціальними призами, а також грамотами з благословенням правлячого архієрея і почесними знаками «За милосердя» преподобного Іоанна Лествичника.

Кінострічкою закриття стала сьома частина документального фільму режисера Олександра Купріна «Паісій Святогорець», яка була показана вперше.

Престижний кінофорум «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі» збирає кращих режисерів-документалістів і цінителів документального кіно з різних країн для знайомства з новинками українського та зарубіжного кінематографу, обміну досвідом, творчих зустрічей і спілкування з глядачами. Головна мета форуму – популяризація документального кіномистецтва і створення сприятливих умов розвитку сучасного документального кіно в Україні.