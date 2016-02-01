В УПЦ 53 епархии, 11 949 приходов и 247 монастырей

Количество епархий в Украинской Православной Церкви не изменилось и составляет 53, количество приходов составляет 11 949, что на 41 приход больше чем в конце 2014 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем докладе во время заседания Собора епископов УПЦ, которое состоялось 29 января в Киево-Печерской лавре.

«Украинская Православная Церковь является крупнейшей по количественным показателям организацией в Украине, объединяет синодальные учреждения, епархии, благочиния, приходы, монастыри, духовные учебные заведения, братства, сестричества и миссии. В Украинской Православной Церкви продолжает наблюдаться положительная тенденция количественного и качественного роста», - говорится в докладе Митрополита Онуфрия, текст которого имеет в своем распоряжении Центр информации УПЦ.

В частности, на 7 человек увеличилось количество архиереев и составляет 90 человек, из которых 53 - епархиальные архиереи, 29 - викарные архиереи и 8 архиереев находятся на покое.

На приходах совершают свое служение 11 976 священнослужителей.

Во всех епархиях Украинской Православной Церкви активно представлена монашеская жизнь. На сегодня в Украинской Православной Церкви, вместе со ставропигиальными монастырями, насчитывается 247 обителей, из которых 129 мужских и 118 женских. Монашеское послушание в обителях несут 1603 монахов и 2515 монахинь.

Произошла реорганизация некоторых Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви. В межсоборный период их количество уменьшилось на 2 и сегодня составляет 26.

За отчетный период было взято время от момента проведения последнего Собора епископов УПЦ, который состоялся 13 августа 2014 года – до Собора епископов УПЦ 29 января 2016 года.