Спасая от пожара дом милосердия, трагически погиб эконом Почаевской лавры

29 января вечером во время тушения пожара в доме милосердия для пожилых людей погиб эконом Свято-Успенской Почаевской лавры архимандрит Иов (Стратулат), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Лавре прокомментировали, что отец Иов по благословению наместника обители митрополита Почаевского Владимира выехал с местной пожарной бригадой на возгорание дома милосердия.

Во время тушения пожара священник был вынужден выйти на проезжую часть, где его сбил микроавтобус. С тяжелыми телесными повреждениями архимандрит Иов скончался по дороге в больницу, в карете скорой помощи.