Спасая от пожара дом милосердия, трагически погиб эконом Почаевской лавры

19:28, 30 января 2016
Православие
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Фото news.church.ua

29 января вечером во время тушения пожара в доме милосердия для пожилых людей погиб эконом Свято-Успенской Почаевской лавры архимандрит Иов (Стратулат), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Лавре прокомментировали, что отец Иов по благословению наместника обители митрополита Почаевского Владимира выехал с местной пожарной бригадой на возгорание дома милосердия.

Во время тушения пожара священник был вынужден выйти на проезжую часть, где его сбил микроавтобус. С тяжелыми телесными повреждениями архимандрит Иов скончался по дороге в больницу, в карете скорой помощи.

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