В Украинской Православной Церкви избрали нового викарного епископа для Крымской епархии

Священный Синод рассмотрел рапорт митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря о назначении его викарным епископом.

Решением Синода (Журнал № 11) епископом Бахчисарайским, викарием Симферопольской епархии назначен клирик этой епархии архимандрита Калиник (Чернышов).

Место его наречения и хиротония во епископа будут определены позже.

Как сообщал Информационный отдел УПЦ, 29 января на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви – первое в текущем году.

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