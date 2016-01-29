В Украинской Православной Церкви избрали нового викарного епископа для Крымской епархии
19:21, 29 января 2016Православие
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Священный Синод рассмотрел рапорт митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря о назначении его викарным епископом.
Решением Синода (Журнал № 11) епископом Бахчисарайским, викарием Симферопольской епархии назначен клирик этой епархии архимандрита Калиник (Чернышов).
Место его наречения и хиротония во епископа будут определены позже.
Как сообщал Информационный отдел УПЦ, 29 января на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви – первое в текущем году.
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