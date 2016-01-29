Назначен новый ректор Почаевской духовной семинарии

Священный Синод назначил ректора Почаевской духовной семинарии епископа Шумского Нафанаила, викария Тернопольской епархии викарием Волынской епархии с титулом Камень-Каширский. В связи с этим епископ Нафанаил был освобожден от ректорских обязанностей.

На вакантную должность ректора Почаевской духовной семинарии Синод избрал епископа Серафима (Зализницького), назначив его викарием Тернопольской епархии с титулом Шумский (Журнал №10).

Как сообщал Информационный отдел УПЦ, 29 января на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви – первое в текущем году.

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