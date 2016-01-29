Обращение Собора епископов УПЦ к клиру, монашеству и мирянам Украинской Православной Церкви (укр.)

ЗВЕРНЕННЯ

Собору єпископів Української Православної Церкви до кліру, чернецтва та мирян Української Православної Церкви

Всечесні пастирі, боголюбиві іноки та інокині,

дорогі брати і сестри!

Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Іісуса Христа (2 Кор. 1:2).

Церква Христова — це стовп і утвердження істини (1 Тим. 3:15). Вона веде людей до Бога, береже віруючих від гріха, несе людям мир Христовий (пор. Ін. 14:27), проповідує Царство Боже, яке не від світу цього (див. Ін. 18:36). Однак, цей світ з його гріхами, страстями та пороками завжди намагається проникнути в Церкву, аби спотворити її місію. Але, як говорить святий апостол Іоанн Богослов, і світ минає, і похіть його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік (1 Ін. 2:17).

Сьогодні Українська Православна Церква разом з народом України проходить період серйозних випробувань. Ми все частіше бачимо спроби внести до церковного життя політичну риторику, нав’язати Церкві ту чи іншу політичну позицію. Такі дії лише посилюють розбрат в українському суспільстві. Виходячи з цього, ми засуджуємо спроби внесення політичної та націоналістичної ідеології будь-яких спрямувань в церковне середовище, оскільки місія Церкви полягає в проповіді Слова Божого людям всіх національностей і будь-яких політичних поглядів, про що говорить нам святий апостол Павел — для всіх я став всім, щоб спасти хоча б деяких (1 Кор. 9:22). Церква не повинна мислити в категоріях політики чи геополітики, адже це є несумісним зі вченням Святого Письма і природою Церкви.

Українська Православна Церква є Церквою всієї України, а не певної окремої її частини. Помісний характер нашої Церкви вимагає від нас бути разом з вірними усіх регіонів нашої країни. Вважаємо, що труднощі, які переживає сьогодні наша Церква, багато в чому є наслідком саме такого універсального положення Української Православної Церкви. В лоні нашої Церкви перебувають в духовній єдності у Христі ті наші вірні, які в політичному, культурному, суспільному та інших проявах світського життя, часто не можуть знайти порозуміння. Лише Церква здатна поєднати їх, і така місія можлива лише тоді, коли сама Церква буде вищою за інтереси світу цього і будуватиме своє земне служіння на Камені, Яким є Христос (пор. 1 Кор. 10:4).

Труднощі, які переживає сьогодні наша країна, — воєнний конфлікт, економічна криза, корупція, зубожіння народу, відсутність або повільність позитивних реформ, інші негативні фактори політичного та державного життя — призводять багатьох до розпачу та відчаю. Саме тому, одне з завдань Церкви сьогодні полягає в тому, щоб підтримати народ у цей важкий час, стати розрадою для усіх стражденних. Закликаємо всіх вас — дорогі отці, брати і сестри — ділом свідчити про нашу християнську віру. Пам’ятаючи, що віра без діл є мертвою (Як. 2:26), слід творити діла милосердя всім ближнім, хто в цьому має потребу, незалежно від їх віросповідання чи політичних поглядів.

Нині парафії нашої Церкви регулярно стають жертвами агресії та насильства з боку прихильників так званого Київського Патріархату. Очільники розколу, користуючись безкарністю та можливістю розповсюдження спотвореної інформації, за підтримки окремих політичних сил та воєнізованих угруповань, скеровують своїх послідовників на зухвалі злочини, розбій і загарбання храмів нашої Церкви.

Усі, хто потерпає від такої агресії, мають пам’ятати слова Господа нашого Іісуса Христа: Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, творіть добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас (Мф. 5:44). Ми разом з вами, ми співчуваємо вам, тому що, як пише святий апостол Павел, якщо страждає один член, з ним страждають усі члени; чи славиться один член, з ним радіють усі члени (1 Кор. 12:26). Тому ми висловлюємо щирі слова підтримки та християнської солідарності усім нашим братам і сестрам, які сьогодні з християнською мужністю відстоюють свої святині та являють справжню відданість Матері-Церкві. Закликаємо всіх вірних Української Православної Церкви у своїх молитвах просити Господа і Спасителя нашого, аби Він зберіг усіх нас в благочесті та не дозволив агресії увійти в наші серця. Будемо пам’ятати заклик святого апостола Петра: Не платіть злом за зло або лихослів’ям за лихослів’я; а, навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння (1 Петр. 3:9).

Українська Православна Церква завжди виступала і виступає за подолання розколу та відновлення єдності Українського Православ’я, за єдину Православну Церкву в Україні. Однак вважаємо, що цього слід досягати канонічним шляхом, а не шляхом насилля, політичного тиску та залякувань.

Сьогодні, коли в суспільстві зростає рівень агресії, Церква має нести до наших співвітчизників слово примирення. Ми закликаємо народ України викорінити злобу зі своїх сердець та стати на шлях миру. Ми, як християни, не повинні втрачати мир Христовий: усяке роздратування, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів’я, з усякою злобою нехай будуть знищені у вас (Еф. 4:31).

Українська Православна Церква є частиною Світового Православ’я. Влітку цього року очікується проведення Всеправославного Собору, в роботі якого візьмуть участь Предстоятелі і представники усіх Помісних Православних Церков світу, серед яких і Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій та делеговані архієреї нашої Церкви. Майбутній Всеправославний Собор покликаний явити світу силу і єдність Святої Православної Церкви. На Соборі очікується обговорення актуальних питань церковного життя. Закликаємо всіх вас — дорогі отці, брати і сестри — піднести особливі молитви за успішне скликання і проведення цього важливого Всеправославного форуму. Віримо, що Господь благодаттю Святого Духа наставить Свою Церкву на мудрі рішення, які допоможуть Церкві нести своє спасительне служіння в умовах сучасного світу.

Собор єпископів закликає боголюбиву паству Української Православної Церкви в ці непрості часи в молитві і благочесті звершувати свій християнський подвиг, залишаючись світлом для світу й сіллю землі, укріплюючи єдність духу в союзі миру (Єф. 4:3).

Благословення Боже, по молитвах Цариці Небесної і святих Угодників, нехай зберігає всіх нас у правді та істині!

Від імені Собору єпископів Української Православної Церкви

+ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ