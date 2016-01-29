Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 29 января 2016 года (укр.)

29 січня на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви – перше у поточному році, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 1

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про діяльність Синодальних відділів та комісій Української Православної Церкви у 2015 році.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Висловити вдячність головам Синодальних відділів та комісій за проведену роботу у 2015 році.

3. Припинити діяльність Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви, шляхом приєднання до Синодального інформаційного відділу Української Православної Церкви.

4. Звільнити протоієрея Георгія Коваленка з посади голови Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви.

5. Змінити назву Синодального інформаційного відділу Української Православної Церкви на Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви.

6. Головою Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви призначити Преосвященного єпископа Ірпінського Климента, вікарія Київської Митрополії.

Ж У Р Н А Л № 2

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

1. Рапорт Преосвященного митрополита Хустського і Виноградівського Марка про утворення чоловічого монастиря на честь святого пророка Іоанна Предтечі Хустської єпархії Української Православної Церкви (с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області) та призначення ієромонаха Мефодія (Щербака) на посаду намісника (ігумена) вищевказаного монастиря з возведенням у сан архімандрита.

2. Рапорт Преосвященного митрополита Хустського і Виноградівського Марка про зміну назви та прийняття у новій редакції Статуту Свято-Михайлівського жіночого монастиря Хустської єпархії Української Православної Церкви (с. Забрідь Хустського району Закарпатської області) та призначення монахині Варвари (Панчук) на посаду настоятельки вищевказаного монастиря з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити:

а) утворити чоловічий монастир на честь святого пророка Іоанна Предтечі Хустської єпархії Української Православної Церкви (с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області);

б) прийняти та зареєструвати Статут чоловічого монастиря на честь святого пророка Іоанна Предтечі Хустської єпархії Української Православної Церкви;

в) призначити ієромонаха Мефодія (Щербака) на посаду намісника (ігумена) чоловічого монастиря на честь святого пророка Іоанна Предтечі Хустської єпархії Української Православної Церкви з возведенням у сан архімандрита.

2. Благословити:

а) змінити назву Свято-Михайлівського жіночого монастиря Хустсько-Виноградівської єпархії (с. Забрідь Хустського району Закарпатської області) на Свято-Михайлівський жіночий монастир Хустської єпархії Української Православної Церкви;

б) прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Михайлівського жіночого монастиря Хустської єпархії Української Православної Церкви (с. Забрідь Хустського району Закарпатської області);

в) призначити монахиню Варвару (Панчук) на посаду настоятельки Свято-Михайлівського жіночого монастиря Хустської єпархії Української Православної Церкви з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 3

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Феодосійського і Керченського Платона про призначення архімандрита Марка (Александрова) на посаду намісника (ігумена) Кизилташського Свято-Стефанівського чоловічого монастиря Феодосійської єпархії Української Православної Церкви (с. Краснокам’янка Судацького району АР Крим).

УХВАЛИЛИ:

Призначити архімандрита Марка (Александрова) на посаду намісника (ігумена) Кизилташського Свято-Стефанівського чоловічого монастиря Феодосійської єпархії Української Православної Церкви (с. Краснокам’янка Судацького району АР Крим).

Ж У Р Н А Л № 4

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Полтавського і Миргородського Филипа про встановлення в межах Полтавської єпархії святкування на честь ікони Божої Матері «Володимирська Пушкарівська» 26 серпня / 8 вересня (старий/новий стиль) з внесенням до Церковного календаря Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити встановлення в межах Полтавської єпархії святкування на честь ікони Божої Матері «Володимирська Пушкарівська» 26 серпня / 8 вересня (старий/новий стиль).

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 5

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна про призначення монахині Софії (Бітус) на посаду настоятельки Благовіщенського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви (с. Приозерне Херсонської області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

Призначити монахиню Софію (Бітус) на посаду настоятельки Благовіщенського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви (с. Приозерне Херсонської області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 6

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Уманського і Звенигородського Пантелеімона про призначення монахині Анастасії (Дикусар) на посаду настоятельки Свято-Пантелеімонівського жіночого монастиря Уманської єпархії Української Православної Церкви (с. Хижня Жашківського району Черкаської області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

Призначити монахиню Анастасію (Дикусар) на посаду настоятельки Свято-Пантелеімонівського жіночого монастиря Уманської єпархії Української Православної Церкви (с. Хижня Жашківського району Черкаської області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 7

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора, голови Церковного Суду Української Православної Церкви пророзгляд справи колишнього священика Конотопської єпархії Миханчука Михаїла Григоровича щодо поновлення його у священному сані.

Довідка:

Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 22 листопада 2008 року (Журнал №135) Миханчук Михаїл Григорович, колишній священик Конотопської єпархії, був позбавлений священного сану за порушення 17, 25, 42, 43 та 61 правил святих апостолів; 2, 9, і 10 правил І Вселенського Собору, а також 3, 32, 51, 70 правил святителя Василія Великого.

28 січня 2016 року відбулося засідання Церковного Суду Української Православної Церкви, на якому була розглянута справа щодо можливості поновлення Миханчука М.Г. у священному сані.

УХВАЛИЛИ:

Рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 22 листопада 2008 року (Журнал №135) щодо позбавлення священного сану Миханчука Михаїла Григоровича залишити в силі.

Ж У Р Н А Л № 8

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Чернівецького і Буковинського Мелетія про позбавлення священного сану заштатного клірика Чернівецько-Буковинської єпархії диякона Миколая Миколайовича Саміляка.

На підставі 15, 17 і 39 правил святих апостолів, 7 правила IV Вселенського Собору, 3 правила VI Вселенського Собору та згідно з поданим проханням —

УХВАЛИЛИ:

Позбавити священного сану заштатного клірика Чернівецько-Буковинської єпархії диякона Миколая Миколайовича Саміляка.

Ж У Р Н А Л № 9

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія—

МАЛИ МІРКУВАННЯ про стан справ в Уманській єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити Преосвященного архієпископа Уманського і Звенигородського Пантелеімона від управління Уманською єпархією та призначити його архієпископом Бучанським, вікарієм Київської Митрополії.

2. Керуючим Уманською єпархією призначити Преосвященного архієпископа Шепетівського і Славутського Пантелеімона, звільнивши його від управління Шепетівською єпархією.

3. Керуючим Шепетівською єпархією призначити Преосвященного єпископа Хотинського Євсевія, звільнивши його з посади вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії.

Про що надіслати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л № 10

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія—

МАЛИ МІРКУВАННЯ про призначення Преосвященних.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Камінь-Каширським, вікарієм Волинської єпархії призначити Преосвященного єпископа Шумського Нафанаїла, звільнивши його з посад вікарія Тернопільської єпархії та ректора Почаївської духовної семінарії.

2. Єпископом Шумським, вікарієм Тернопільської єпархії, ректором Почаївської духовної семінарії призначити Преосвященного єпископа Серафима (Залізницького).

Про що надіслати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л № 11

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря про призначення вікарного єпископа Сімферопольської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Бахчисарайським, вікарієм Сімферопольської єпархії бути архімандриту Калініку (Чернишову), клірику Сімферопольської єпархії.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Калініка (Чернишова) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л № 12

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про подання на розгляд Собору єпископів Української Православної Церкви, який пройде 29 січня 2016 року в місті Києві, кандидатури Секретаря Собору єпископів УПЦ, а також складу мандатної, редакційної та лічильної комісій.

УХВАЛИЛИ:

Пропонувати Собору єпископів Української Православної Церкви кандидатуру Секретаря Собору єпископів УПЦ, а також склад мандатної, редакційної та лічильної комісій.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Члени Священного Синоду:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

І ГОРОДОЦЬКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

+ФИЛИП, МИТРОПОЛИТ ПОЛТАВСЬКИЙ І МИРГОРОДСЬКИЙ

+ЛУКА, АРХІЄПИСКОП ЗАПОРІЗЬКИЙ І МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ

+НИКОДИМ, АРХІЄПИСКОП СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ І СТАРОБІЛЬСЬКИЙ

+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ