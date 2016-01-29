В Киево-Печерской лавре проходит заседание Собора епископов УПЦ

29 января на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия началось заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

Всего из 90 архиереев Украинской Православной Церкви на Соборе присутствуют 75, из которых 48 епархиальных архиереев, 26 викарных и один, который находится на покое.

Правом голоса на Соборе епископов имеют епархиальные и все викарные архиереи – в целом 83 архиереев Украинской Православной Церкви, из которых 74 присутствующие на Соборе.

Согласно Уставу об управлении УПЦ, кворум составляют 2/3 его членов, то есть 56 архиереев. Таким образом Собор епископов начал свою работу при наличии кворума.