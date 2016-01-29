Предстоятель УПЦ выразил свое отношение к призыву отлучить от Церкви Президента Украины (видео)

Накануне Собора епископов УПЦ, который проходит 29 января в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, в Киеве стали распространять провокационные листовки за подписью «Лиги защитников канонического Православия в Украине» с призывом отлучить от Церкви Президента Украины Петра Порошенко.

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В связи с резонансом, который вызвала эта провокация, Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем интервью Синодальному информационному отделу УПЦ опроверг причастность Украинской Православной Церкви как к самой «Лиге защитников канонического Православия в Украине», так и к ее призывам, которые касаются главы Украинского Государства.

В частности, Его Блаженство отметил: «Мы не знаем такой “Лиги защитников канонического Православия в Украине”. Президент Петр Алексеевич Порошенко – это наш Президент, это глава нашего Государства, и наша Церковь молится за него, как за главу нашего государства и как за брата нашего по вере».

Предстоятель подчеркнул, что Украинская Православная Церковь не имеет никакого отношения к провокационной листовке.