Акредитація! Центр информации УПЦ проводит аккредитацию СМИ на Собор епископов УПЦ 29 января в Киево-Печерской лавре (укр.)

Центр інформації УПЦ проводить акредитацію журналістів центральних ЗМІ на брифінг, присвячений підсумкам Собору єпископів Української Православної Церкви, який відбудеться 29 січня у Києво-Печерській лаврі.

29 січня о 18.00 в 45 корпусі Києво-Печерської лаври (територія монастиря) відбудеться брифінг з головою Синодального інформаційного відділу єпископом Климентом, який розповість про результати Собору єпископів.

Акредитацію на брифінг проводить Центр інформації УПЦ за тел. (050) 312 37 26 або за електронною поштою church.information.center@gmail.com

Акредитація для представників ЗМІ є обов’язковою.

Заявка повинна містити наступну інформацію: ПІБ представника ЗМІ (без скорочень), його посаду, контактний телефон, електронну адресу, дату події, на яку відбувається акредитація.

*** Собор єпископів Української Православної Церкви - орган влади в УПЦ, який діє згідно зі священними канонами Православної церкви та Статутом про управління УПЦ.

Собор єпископів складають 90 архієреїв УПЦ. До компетенції Собору єпископів входить розгляд усіх питань, що стосуються життя Української Православної Церкви.

Останнього разу Собор єпископів УПЦ збирався 13 серпня 2014 року для обрання Предстоятеля Української Православної Церкви.