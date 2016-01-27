Архиепископ Запорожский УПЦ в Италии выступил перед участниками международного христианского движения

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука 23 января посетил представительство общины святого Эгидия в итальянском г. Генуя. Его Высокопреосвященство выступил перед членами сообщества с докладом на тему «Украинская Православная Церковь и свидетельство о примирении и мир в Украине». Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ и официальный сайт Запорожской епархии.

Сообщество святого Эгидия является международным христианским движением, члены которого пытаются слушать и воплощать в жизни заповеди Евангелия. Община была основана в 1968 году в Риме и значительное внимание уделяет социальной деятельности.

В своем выступлении архиепископ Лука рассказал об особенностях общественно-политической ситуации в Украине и деятельность Церкви в процессе примирения. После доклада владыка ответил на вопросы членов сообщества св. Эгидия – участников мероприятия. В первую очередь аудиторию интересовало отношение украинской православной молодежи к волонтерскому движению, и влияние СМИ на формирование общественного мнения и положительного имиджа Украины как государства, за ее пределами.

После завершения общения с аудиторией Преосвященный владыка ознакомился с особенностями социальной деятельности общины св. Эгидия, в частности – с работой городского дома для людей пожилого возраста.

Одним из главных направлений работы этого сообщества является благотворительная и гуманитарная помощь людям, которые потеряли жилье, или не имеют достаточных средств для жизни.