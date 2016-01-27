Игумен монастыря Дохиар удостоен награды Украинской Православной Церкви

23 января делегация Украинской Православной Церкви во главе с викарием Киевской Митрополии епископом Ирпенским Климентом посетила Святую Гору Афон, где приняла участие в праздничном богослужении по случаю Дня Ангела игумена монастыря Дохиар архимандрита Григория (Зумиса). Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

После торжественной Литургии епископ Климент передал имениннику поздравления от Предстоятеля Украинской Православной Церкви и вручил ему орден преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских I степени.

В свою очередь архимандрит Григорий выразил благодарность в адрес Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, подчеркнув духовные черты, которыми наделил Господь Его Блаженство. Также отец Григорий заверил в своей постоянной молитве за Украину и Украинскую Православную Церковь. «Молю Бога, Пресвятую Богородицу и Архангела Михаила, который является покровителем Киева, чтобы Господь прекратил расколы в Церкви», – отметил игумен Дохиара.