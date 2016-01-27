Всеправославный Собор пройдет в Греции на острове Крит – решение Синаксиса Предстоятелей Поместных Церквей

Участники Синаксиса (Совещания) Предстоятелей Поместных Православных Церквей, проходящего в Шамбези (Швейцария) под председательством Константинопольского Патриарха Варфоломея, приняли решение перенести проведение Всевеликого Собора из Константинополя (где это планировалось ранее) на греческий остров Крит.

Время проведения Всеправославного Собора пока остается прежним – на Пятидесятницу в июне 2016 года.

На данный момент участвующие в Синаксисе предстоятели выработали согласованную позицию по большинству вопросов повестки дня предстоящего Собора. Также достигнуто взаимопонимание в согласовании регламента и процедуры принятия решений на Соборе.

Оставшиеся три вопроса повестки дня – порядок предоставления автокефалии, диптих и календарь – предложено отложить до следующего Всеправославного Собора. Их созывы предлагается проводить регулярно, каждых 5, 7 или 10 лет.

На Синаксисе в Шамбези отсутствуют предстоятели трех Поместных Православных Церквей – Антиохийской, Элладской и Польской. Продлится работа Совещания до 28 января.

pravoslavie.ru