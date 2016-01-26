Преподаватели и студенты украинских вузов помолились святой мученице Татиане

Священники Украинской Православной Церкви совершили праздничные молебны в университетах страны в день Небесной Покровительницы студентов – сообщает Информационный отдел УПЦ.

25 января, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, первый проректор Харьковской духовной семинарии протоиерей Валентин Ковальчук совершил молебное пение в студенческой часовни в честь святой мученицы Татианы при Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия».

В тот же день, по доброй традиции, в холле главного корпуса Бердянского университета менеджмента и бизнеса состоялся молебен перед иконой святой мученицы Татианы.

По приглашению администрации Энергодарского института государственного и муниципального управления им. Г.Г.Хеноха «Классического приватного университета» клирик Запорожской епархии протоиерей Григорий Гнатюк отслужил молебен святой мученице Татиане в стенах вуза.

25 января в Детской городской библиотеке Джанкоя ученики воскресной школы Покровского кафедрального собора провели открытыйурок для школьников общеобразовательной школы №5 города. Дети рассказали своим сверстникам о жизни и подвигах святой, а также напомнили, что она является Небесной Покровительницей студентов. После урока глава Епархиально отдела по работе с молодежью иерей Вячеслав Герасимов поздравил всех присутствующих с праздником и обратился к детям с наставлением.