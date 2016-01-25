У девушки-хирурга из-за гриппа начался синдром Когана - срочно нужны 250 тыс. грн. на лечение

Джума Кристина, 26 лет. Срочный сбор 250 000 грн. на лечение: 5168 7420 2030 1150 Приватбанк.

Эта улыбающаяся девушка на фото - молодой талантливый врач-хирург киевской детской больницы ОХМАТДЕТ. Недавно в ее жизни случилась беда. Девушка переболела гриппом, который дал тяжелые осложнения на иммунную систему и вызвал редкое заболевание - синдром Когана. За несколько недель Кристина потеряла зрение и слух. Болезнь продолжает прогрессировать. Девушке срочно требуется лечение стоимостью 250 000 гривен.

Приводим текст письма-обращения Кристины ко всем неравнодушным:

"Дорогие друзья!

Меня зовут Кристина Джума, мне 26 лет. Я работаю детским хирургом в Национальной детской специализированной больнице ОХМАТДЕТ. Я успешно лечила маленьких пациентов, активно занималась научной и общественной работой. Пока однажды не случилась атака очень редкого аутоиммунного заболевания, называется Синдромом Когана.

Во всем мире есть только 200 больных на этот васкулит. Рецидив этих аутоиммунных атак привел к почти полной потере зрения на левый глаз, снижение слуха и значительные вестибулярные расстройства с нарушением ориентации в пространстве.

Для того чтобы остановить прогрессирование заболевания, кроме высокодозовой гормональной терапии, необходима биологическая терапия препаратом Ремикейд. Минимальный з-х месячный курс лечения стоит 10000$ (примерно 250 000 гривен). Для меня это неподъемная сумма. Поэтому обращаюсь ко всем неравнодушным за помощью собрать необходимые средства.

Более всего мечтаю вернуться к нормальной жизни и продолжать помогать своим маленьким пациентам!"

Номер карточного счета в Приватбанке: 5168742020301150 Джума Кристина Ахмадовна.

Контактный номер жениха Кристины: (063) 480 72 65 Виталий