Ватикан делает вид, будто Киевского патриархата не существует - спикер УПЦ КП о срыве богослужения в Риме

Руководство Украинской Православной Церкви Киевского патриархата сообщает о том, что римская власть нарушила предварительную договоренность о разрешении священнику УПЦ КП из Киева провести в Риме богослужение на Крещение, поэтому запланированное мероприятие не состоялось.

Одной из причиной срыва оговоренной акции называется Московский патриархат, сообщает сайт “Новинарня” со ссылкой на архиепископа УПЦ КП Евстратия (Зорю) - главу информационного управления (пресс-центра) УПЦ Киевского патриархата.

“Я (...) получил информацию о том, что наша православная община Киевского патриархата готовилась праздновать в Риме Крещение. И было заранее договорено об использовании одного из храмов, приехал священник из Украины, чтобы возглавить это богослужение. Но буквально накануне ему сообщили об отказе совершать богослужения, и общине, соответственно”, – сказал вл. Евстратий.

“А причиной было названо то, что поступили жалобы со стороны Московского патриархата. В Риме посчитали, что отношения с Московским патриархатом являются, очевидно, важнее. И предварительная договоренность была просто отброшена, – добавил он. – Это очень досадно, ведь в Украине мы конструктивно сотрудничаем и с греко-католической и римско-католической церквами”.

При этом вл. Евстратий не смог вспомнить название церкви, где планировалось богослужения, и имя священника, который должен был приехать для этого события из Украины.

Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий (греко-католик) не имеет информации о озвученом вл. Евстратием конфликте.

В то же время в комментарии “Новинарня” он отметил: “Слышал об активизации УПЦ КП в Италии, но Ватикан не признает КП канонической церковью и помогает только приходам МП. К сожалению”.

Источник “Новинарня” в общине УПЦ КП Рима тоже не смог подтвердить упомянутый факт, отметив: “Об этом пока ничего не знают”.

По словам нашего собеседника, который постоянно живет в Риме и пожелал остаться анонимным, приход УПЦ КП в Риме пока что небольшой, он не имеет стабильного храма для молитвы и ищет его. При этом в римских храмах УГКЦ (а греко-католики имеют в Риме собор Святой Софии, церковь святых мучеников Сергия и Вакха и монастырь) православным КП служить не дают.

“Рим – это специфическое место. Здесь все решает Ватикан”, – сказал собеседник “Новинарня”.

При этом вл. Евстратий отмечает: “Киевский патриархат удивляет позиция Ватикана в отношении к нашей церкви. Хотя УПЦ КП имеет хорошие отношения с Греко-католической и Римско-католической церквами в Украине, официально Ватикан делает вид, будто Киевского патриархата не существует. По нашему мнению, это происходит прежде всего потому, что Ватикан очень ценит свои отношения с Москвой”.