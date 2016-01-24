Предстоятель УПЦ в Женеве принял участие в работе собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей

22 января во второй половине дня в швейцарском городе Шамбези началось Собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей, посвященное обсуждению вопросов Всеправославного собора, который планируется провести в июне 2016 года. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

Первое рабочее заседание Синксиса возглавил Его Святейшество, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей. Вместе с предстоятелем Константинопольской патриархии на Собрании присутствуют Первоиерархи 10 Поместных Церквей Вселенского Православия.

Напомним, в Шамбези на Синаксис не прибыли Патриарх Антиохийский Иоанн Х, митрополит Варшавский Савва и архиепископ Афинский Иероним.

Святейший Патриарх Варфоломей начал работу Собрания общей молитвой, после которой состоялось обсуждение актуальных вопросов повестки дня. В начале заседания Предстоятель Константинопольской Церкви приветствовал присутствие на Синаксисе Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которого, по словам Его Святейшества, все Православные Церкви признают в качестве единственного канонического Первоиерарха Украинской Православной Церкви.

В завершение первого дня работы Собрания были созданы комиссия по регламенту и редакционная комиссия для подготовки текста итогового документа Синаксиса.

Ранее сообщалось, что Предстоятель УПЦ прибыл в Швейцарию в составе официальной делегации Русской Православной Церкви, которую возглавляет Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.