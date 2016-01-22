Язык богослужений сегодня не директива иерархов, а выбор украинской паствы - епископ УПЦ Климент

Язык богослужений в Украинской Православной Церкви сегодня является не директивой иерархов, а преимущественным выбором украинской паствы.

Об этом сказал председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря), сообщает Центр информации УПЦ.

«Язык молитвы – это свободный выбор паствы. На последнем собрании Киевской епархии Блаженнейший митрополит Онуфрий еще раз это подчеркнул. Недавно он сам возглавлял богослужение в храме, где часть песнопений и чтение Священного Писания совершается на украинском языке. Поэтому все разговоры о том, что кто-то кому-то запрещает молиться на украинском языке – это выдумки», - отметил спикер УПЦ.

По его словам, подавляющее большинство верующих УПЦ хочет, чтобы богослужения совершались на церковнославянском языке.

«Было бы неправильно лишить их этого права. Это не какое-то указание, а сознательный выбор людей. И причины этого имеют глубокие религиозно-культурные корни. Особенно это касается Западного региона, где религиозные традиции непрерывно сохранялись веками», - рассказал владыка Климент.

В то же время он подчеркнул, «что касается языка: верующие «голосуют ногами».

«Это означает, что для подавляющего большинства верующих людей, которые посещают храмы, церковнославянский язык не является чужим. Там, где большинство верующих хотели молиться на украинском - там и молятся. Никакой проблемы из этого никогда не было», - рассказал епископ.

При этом владыка отметил, что в Украине существует немало приходов УПЦ, где богослужение совершается на украинском языке.

«В этом свободный выбор людей, которые составляют приход. У нас есть довольно много храмов, где богослужение совершается на румынском языке. На Закарпатье традиционно на протяжении веков служба Божия совершается на церковнославянском, но с особым, присущим этому региону диалектом. Я убежден, что невозможно насильно заставить человека молиться на каком-либо языке», - уверен епископ УПЦ.

По мнению главы информотдела УПЦ, «проблема дискуссии насчет богослужебного языка сегодня заключается в ее заполитизированности».

Представитель УПЦ констатировал, что «чаще такие дискуссии ведут люди, которые не посещают богослужений, или делают это изредка».

«Церковь не обслуживает светские идеологии. По крайней мере, она пытается избежать этого соблазна. Пространство бытия Церкви существенно больше границ поддержки электоратом какой-либо политической идеи. Если этого не понимать, или сознательно обходить, ничего хорошего от таких дискуссий о Церкви никогда не будет», - уверен епископ Климент.

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