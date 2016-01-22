Запорожский архиепископ УПЦ призвал запорожцев совместно справиться с последствиями сильного снегопада

21 января архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к общественности Запорожья в связи с ухудшением погодных условий в регионе, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

Его Высокопреосвященство подчеркнул, что в ситуации, когда природное явление создает неудобства в жизни человека, прежде всего нужно сохранять доброту. «Необходимо стараться никого не осуждать в сложившейся ситуации, а наоборот – прийти на помощь!» – отметил архиерей.

Как сообщают СМИ, в Запорожье сегодня утром начался сильный снегопад, дороги города за несколько часов замело снегом. Городские коммунальные службы уже начали расчистку главных дорог Запорожья, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта.

Напоминая всем о евангельской заповеди любви к ближнему, владыка Лука сказал, что быстрое преодоление стихийного бедствия зависит от совместных усилий всех запорожцев. «Если кто-то попал в затор – надо помочь выбраться; если проезжая часть, тротуар рядом с вами завалены снегом – взять лопату и помочь работникам коммунальных служб, – подчеркнул архиепископ в обращении. – Нет ничего сложного в том, чтобы вместо огорчения и сетования очистить от снега территорию хотя бы возле своего подъезда, в своем дворе и помочь дворникам справиться с последствиями погодных условий».