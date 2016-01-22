Апелляционный суд не разрешил закрыть дело относительно захвата храма УПЦ на Волыни

Уголовное производство относительно захвата Свято-Покровского храма сторонниками УПЦ КП в селе Грибовица продлено.

Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Игоря Магриту.

21 января Апелляционный суд Волынской области удовлетворил жалобу прихожан Свято-Покровского храма с. Грибовица Владимир-Волынской епархии на постановление Иваничевского районного суда, согласно которому дело о незаконном захвате церковного сооружения общины УПЦ должно быть закрыто.

Священник говорит, что верующие Свято-Покровской общины в настоящее время продолжают совершать богослужения в церковном доме и в дальнейшем будут бороться за право на собственный храм только в правовом поле.

По материалам Информационного отдела УПЦ