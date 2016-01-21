Митрополит Антоний: Крещение – первый шаг к подлинной свободе

Крещение Господне – один из величайших православных праздников. В этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан, чтобы открыть человечеству врата к победе над грехом и тлением, которые вошли в нашу жизнь потому, что первые люди употребили во зло дарованную им Богом свободу выбора.

Прельстившись словами дьявола о древе познания добра и зла, Адам и Ева поставили на первое место не Господа, а собственное «я». Из этого тлетворного семени мгновенно вырос росток гордости. Как следствие – прародители не посчитали противоестественным вкусить запретный плод. Однако вместо того, чтобы стать как боги, они потеряли то, что имели. Грех, как ржавчина, начал разъедать тварный мир изнутри. Постоянными спутниками земной жизни стали болезни, страдания и смерть.

Исказилась и сама человеческая природа. То, что ранее для нее было немыслимым, стало нормой. В первую очередь речь идет о поглощении человека различными страстями, которые создавали предпосылки к совершению все большего и большего числа пагубных для души ошибок. Каждое новое грехопадение налагало на нее дополнительные невольничьи оковы. Их тяжесть неумолимо пригибала душу к земле, не позволяя ей вырваться ввысь – к Богу. Люди в буквальном смысле слова стали рабами страстей и греха. Собственных сил для того, чтобы разорвать путы зла, у человека не хватало. Поэтому они и ждали Освободителя, Который бы сумел раз и навсегда избавить их от позорного рабства.

Его предвестником стал Иоанн Предтеча, который призвал к всеобщему покаянию. Тех, кто открыто исповедовал свои проступки и прегрешения, Пророк крестил через погружение в воды реки Иордан. Это являлось символом очищения от грехов. Тем самым Иоанн Предтеча как бы ослаблял тяжесть налагаемых на душу в результате грехопадений невидимых оков.

Однако окончательно разорвать и уничтожить их смог только Господь, Который через Свое погружение в Иорданские воды превратил ветхозаветный символический обряд в исцеляющее и преображающее Таинство. В Крещении мы умираем для греха. Он более не имеет над нами несокрушимой власти. Божья благодать возвращает нам силы для борьбы со всем тем, что отвращает нас от Творца и Его любви к нам. И вновь дарует нам подлинную свободу – быть выше законов смерти и тления.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний