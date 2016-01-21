В Египте святыни, уничтоженные исламистами, будут восстановлены
В течение года в Египте будут восстановлены святыни, которые разрушены фундаменталистами «Мусульманского братства».
Об этом сообщил Президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, участвуя в Литургии коптского обряда на Рождество в каирском кафедральном соборе святого Марка. С того времени, как исламисты захватили власть, было уничтожено 53 святыни.
Президент также напомнил, что религиозное разнообразие Египта — богатство этой страны, а мирное сосуществование людей разных религий является планом Бога для этого региона.
Глава государства призвал заботиться о создании хороших отношений христиан и мусульман и призвал к взаимному уважению.
«Наши школы и университеты должны быть рассадниками диалога и взаимопонимания. Мы должны не только учиться уважению к тем, кто думает по-другому, но и реализовать его в жизни», — заявил Президент Египта.
catholicnews.org.ua