В Египте святыни, уничтоженные исламистами, будут восстановлены

В течение года в Египте будут восстановлены святыни, которые разрушены фундаменталистами «Мусульманского братства».

Об этом сообщил Президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, участвуя в Литургии коптского обряда на Рождество в каирском кафедральном соборе святого Марка. С того времени, как исламисты захватили власть, было уничтожено 53 святыни.

Президент также напомнил, что религиозное разнообразие Египта — богатство этой страны, а мирное сосуществование людей разных религий является планом Бога для этого региона.

Глава государства призвал заботиться о создании хороших отношений христиан и мусульман и призвал к взаимному уважению.

«Наши школы и университеты должны быть рассадниками диалога и взаимопонимания. Мы должны не только учиться уважению к тем, кто думает по-другому, но и реализовать его в жизни», — заявил Президент Египта.

uagolos.com

catholicnews.org.ua