Священники УПЦ поздравили военнослужащих с праздником Богоявления (укр.)

19 січня, у день свята Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа, священики Української Православної Церкви привітали військовослужбовців України зі святом Богоявлення, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

З ініціативи військовослужбовців збройних сил України, які базуються в Сєверодонецьку, прес-секретар Сєверодонецької єпархії ієромонах Мелетій (Шаповалов) звершив чин Великого освячення води у них на базі.

Солдати прибули на схід України з міста Новоград-Волинський Житомирської області, повідомляє сайт єпархії. Ієромонах Мелетій (Шаповалов) здійснив освячення води та передав слова привітання від правлячого архієрея архієпископа Никодима. Священик привітав військових з двунадесятим святом і побажав, щоб Господь, який Своїм Богоявленням просвітив людство, з’явився у Божественній повноті в серцях кожного.

[dsc-0031] Цього ж дня після Божественної літургії з благословення митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна благочинний Чаплинського округу протоієрей Іоанн Канінець побував у військових частинах Збройних Сил України, розміщених на території селищної ради Асканія-Нова.

Отець Іван привітав воїнів зі святом Хрещення Господнього, окропив святою Хрещенською водою всіх військовослужбовців та побажав їм мирного несення служби, здоров’я, терпіння і благополуччя.

Чин Великого освячення води було здійснено в кременчуцьких 107-му реактивно-артилерійському полку та у військовій частині 3059 Національної гвардії України.

З благословення єпископа Кременчуцького і Лубенського Миколая, чин освячення води у 107-му полку звершив настоятель храму св. мч. Іоанна-Воїна, глава єпархіального військового відділу протоієрей Костянтин Маслов.

Священнослужитель передав вітання від правлячого архієрея, привітав зі святом і побажав, щоб Господь, який Своїм Богоявленням просвітив людство, з’явився у Божественній повноті в серцях кожного.

Протоієрей Андрій Черноморець здійснив чин Великого Водосвяття у військовій частині 3059 Національної гвардії України. Священнослужитель у своїх молитвах попросив у Господа охороняти і оберігати гвардійців від всякого зла та допомагати у їх нелегкій справі захисту Батьківщини.

Заступник т.в.о. командира військової частини 3059 НГУ по роботі з особовим складом старший лейтенант В.О. Ващенко зазначив, що «кременчуцькі гвардійці з повагою відносяться до традицій Української Православної Церкви, тому завжди раді таким гостям та щиро вдячні за їх моральну підтримку, яка додає сил та впевненості під час виконання службово-бойових завдань».