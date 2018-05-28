Крещение в Киеве: как митрополит Онуфрий пил воду из проруби и как погружались в святую воду киевляне (фоторепортаж)

В Киеве в Оболонском районе в день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра.

Проект "УНИАН-Религии" подготовил фоторепортаж с места событий.

Для водосвятного молебена была подготовлена купальня в форме креста и ступеньки для спуска в воду."Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть та благодать, которую Господь подарил миру через свое Крещение, будет с нами, освящает нас, оберегает нас и покрывает на всем пути нашей земной жизни", - сказал Митрополит Онуфрий.

По традиции после освящения киевляне омылись в Крещенской купели.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников.

Праздник называют также Богоявление. Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя.

Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало Таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН