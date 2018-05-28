Крещение в Киеве: как митрополит Онуфрий пил воду из проруби и как погружались в святую воду киевляне (фоторепортаж)
В Киеве в Оболонском районе в день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра.
Проект "УНИАН-Религии" подготовил фоторепортаж с места событий.
Для водосвятного молебена была подготовлена купальня в форме креста и ступеньки для спуска в воду."Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть та благодать, которую Господь подарил миру через свое Крещение, будет с нами, освящает нас, оберегает нас и покрывает на всем пути нашей земной жизни", - сказал Митрополит Онуфрий.
По традиции после освящения киевляне омылись в Крещенской купели.
Крещение Господне - один из главных христианских праздников.
Праздник называют также Богоявление. Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя.
Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало Таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.
"УНИАН-Религии"