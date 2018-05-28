Как праздновали Крещение 2016 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов

Как праздновали Крещение 2016 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов

23:24, 20 января 2016
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Киев, Оболонская набережная, Свято-Покровский собор.

Фото УНИАН
Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий пьет освященную воду с Днепра

Крещенские купания на Трухановом острове в Киеве.

Крещенские купания в парке Дружбы Народов в Киеве.

Крещение Господне в Киеве.

Глава УПЦ КП Филарет освящает воду.

Львов, Крещенские купания в парке Ореховый Гай.

Крещение Господне в Национальном Парке в с. Верещица, Львовская обл. 

Чернигов, Крещенские купания.

Ужгород, освящение воды.

Апостольский администратор Мукачевской греко-католической епархии владыка Милан Шашик освящает воду в реке Уж.

Ивано-Франковск, освящение воды. 

Полтава, Крещение Господне.

​Днепропетровск, освящение воды.

Одесса, празднование Крещения Господня.

Житомир, освящение воды.

Кривой Рог, освящение воды.

Донецкая обл., Широкино.

Украинские военнослужащие купаются в проруби во время празднования Крещения.

Запорожье, Крещение Господне.

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН

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