Как праздновали Крещение 2016 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов
Киев, Оболонская набережная, Свято-Покровский собор.
Крещенские купания на Трухановом острове в Киеве.
Крещенские купания в парке Дружбы Народов в Киеве.
Крещение Господне в Киеве.
Львов, Крещенские купания в парке Ореховый Гай.
Крещение Господне в Национальном Парке в с. Верещица, Львовская обл.
Чернигов, Крещенские купания.
Ужгород, освящение воды.
Апостольский администратор Мукачевской греко-католической епархии владыка Милан Шашик освящает воду в реке Уж.
Ивано-Франковск, освящение воды.
Полтава, Крещение Господне.
Днепропетровск, освящение воды.
Одесса, празднование Крещения Господня.
Житомир, освящение воды.
Кривой Рог, освящение воды.
Донецкая обл., Широкино.
Украинские военнослужащие купаются в проруби во время празднования Крещения.
Запорожье, Крещение Господне.
"УНИАН-Религии"
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