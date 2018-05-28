Как праздновали Крещение 2016 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов

Киев, Оболонская набережная, Свято-Покровский собор. Крещенские купания на Трухановом острове в Киеве. Крещенские купания в парке Дружбы Народов в Киеве. Крещение Господне в Киеве. Львов, Крещенские купания в парке Ореховый Гай. Крещение Господне в Национальном Парке в с. Верещица, Львовская обл. Чернигов, Крещенские купания. Ужгород, освящение воды. Апостольский администратор Мукачевской греко-католической епархии владыка Милан Шашик освящает воду в реке Уж. Ивано-Франковск, освящение воды. Полтава, Крещение Господне. ​Днепропетровск, освящение воды. Одесса, празднование Крещения Господня. Житомир, освящение воды. Кривой Рог, освящение воды. Донецкая обл., Широкино. Украинские военнослужащие купаются в проруби во время празднования Крещения. Запорожье, Крещение Господне. "УНИАН-Религии" Фото УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter