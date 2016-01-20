Православные в Стамбуле на Крещение ныряли в Босфор: тому, кто достал из воды крест - подарок от Патриарха

На праздник Крещения украинцы, проживающие в Стамбуле, вместе с православными турками ныряли в Босфор. Праздничное богослужение для украинской диаспоры было проведено по просьбе генерального консульства Украины в Стамбуле. Об этом сообщает Ольга Эге в своём блоге "Мой Стамбул".

"Особенно заинтересованые нанимали лодки, чтобы иметь возможность наблюдать за действием с наилучшего ракурса. В этом году за крестом ныряли в районах Ортакёй и Эникёй. Правда, в Ортакёй только один смельчак отважился окунуться в Босфор. Впервые за 94 года традицию ныряния за крестом возродили в Измире. Но такое возрождение традиций не всем нравится. Несколько лет подряд сторонники партии националистического движения протестуют против проведения мероприятия ", - рассказывает Ольга.

Всего в богослужении приняли участие около 30 человек. Мероприятие посетили работники консульства, в частности генконсул Украины в Турции Василий Боднар.

В Турции этот праздник на греческий манер называют Fota или Işıklar bayramı. Туркам он известен благодаря греческой традиции ныряния за крестом. B 50-80 годах прошлого века из-за ухудшения международных отношений с Грецией патриархат долгое время не проводил традиционный ритуал.

Только в 2003 году впервые за пятьдесят лет воды Золотого Рога были освящены вновь. С тех пор ежегодно патриарх Константинопольский с пристани в Балати бросает в воду крест. Сразу после этого каждый желающий может попытать счастье в ледяной воде. Тому, кто получит крест, достается ценный подарок из рук патриарха - золотой крестик.

gazeta.ua