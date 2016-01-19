В Киево-Печерской лавре состоялось великое освящение воды (укр.)

19 січня, у день свята Хрещення Господнього, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Хрещення Господнє від святого Іоанна Предтечі описує святий євангеліст Матфей словами: «Хрестившись, Іісус вийшов зразу ж з води, – і ось, розкрились Йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, Котрий сходив, як голуб, і спускався на Нього» (Мф. 3:16). У цей час почувся голос Божий з неба: «Цей є Син Мій Улюблений, в Которому Моє благовоління» (Мф. 3:17). Таким чином Бог, єдиний по природі та троїчний в іпостасях, явив Себе світу, через що свято Хрещення має назву Богоявлення.

Після читання Святого Євангелія Його Блаженство звернувся до віруючих зі словом проповіді. Архіпастир підкреслив, що Син Божий прийшов освятити людську природу та весь світ: воду, землю та повітря. Земля освятилася, коли Він ходив нею; повітря – від Його дихання, а вода – під час Хрещення в Йордані.

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Напередодні, у Хрещенський святвечір, Його Блаженство очолив всенічне бдіння в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Фото Сергія Рижкова