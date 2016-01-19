Блаженнейший Онуфрий освятил воды Днепра

Предстоятель Украинской Православной Церкви освятил воды залива в Оболонском районе столицы.

19 января, в день праздника Крещения Господня, после торжественной Божественной литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил чин великого освящения воды залива Оболонь р. Днепр. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

Вместе с Его Блаженством во время освящения молились управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Боярский Феодосий, духовенство города Киева, а также сотни верующих.

После совершения чина освящения Блаженнейший владыка обратился к присутствующим со словами поздравления с праздником Богоявления и окропил всех святой водой.

По традиции все желающие имели возможность окунуться в прорубь после освящения.

Напомним, вода, которая была освящена в праздник Крещения Господня, называется агиасма – «великой святыней» в знак благодатной силы Божией, которую она получает во время особой молитвы.