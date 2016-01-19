Крещение Господне на Донеччине: в Славянске и районе богослужения прошли в 27 храмах

В ночь с 18 на 19 января в Славянске и Славянском районе состоялись богослужения в честь праздника Крещения Господня.

В 27 храмах, соборах и Лавре прошли богослужения, а на 3 водоемах – крещенские купания. В праздничных мероприятиях приняли участие более 3 тыс. человек.

Прошло празднование Крещения Господня и на Вилле Марии, куда подходили и подъезжали жители города, чтобы окунуться в небольшой пруд, расположенный на территории.

После холодной купели желающих ожидал вкусный, приготовленный на костре, горячий кулеш и чай, которым угощали взрослых и детей радушные хозяева Виллы Марии.

На обеспечение охраны публичного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий с массовым участием граждан были задействованы более 70 сотрудников Славянского отделения полиции.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, прилегающие к монастырю и храмам территории, были обследованы правоохранителями.

Особое внимание было уделено исключению фактов распития спиртных напитков, соблюдению правил дорожного движения на подъездах к водоемам и пресечению каких-либо возможных правонарушений. Нарушений публичного порядка не зафиксировано.

По материалам: Славгород, Деловой Славянск