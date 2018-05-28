Крещение: Сам Бог участвует в освящении воды. Как провести день Богоявления?

Накануне православного праздника Богоявления или Крещения архимандрит Феодосий (Марченко), преподаватель Киевской духовной семинарии рассказал о традициях этого дня: нырять в прорубь или нет и что делать с освященной водой в течение года.

Почему нужно купаться на Крещение?

Прежде всего, прямого указания на то, что нужно купаться на праздник Богоявления нет. Но есть благочестивая традиция окунаться в воду в водоеме после его освящения с большим благоговением к этой святыне, которая называется - агиасма.

При этом, несмотря на исцеляющую силу святой воды, внешнее омовение символизирует действенное очищение человека в таинствах, которые предшествовали водоосвящению: исповеди и причастию.

Также человек вспоминает самое первое свое таинство - крещение с соответствующими обещаниями Богу жить благочестивой христианской жизнью.

Поэтому совершенно недопустимы непристойное поведение на месте освящения или же какое-то суеверное отношение к этому священнодействию.

Как известно, очень часто на Крещение приходили люди, далекие от Церкви, ее мистического переживания этого большого праздника, те, кто сознательно гадали накануне Рождества Христова, рядились в языческую одежду на Святки и надеялись от этого всего очиститься, купаясь в освященной воде; те, которые относятся к этому, как к еще одной возможности поморжевать или впервые испытать себя на прочность в ледяной воде.

В таком случае, это будет богохульством и надругательством над праздником, тем, что противно духу христианина. Именно поэтому, некоторые духовники не советуют принимать участие в подобных действиях.

Не каждый может осуществить такое омовение, потому что для неподготовленных это может просто быть вредно для здоровья. Поскольку в наших условиях освящение воды происходит при очень низкой температуре.

Основной массе людей лучше ограничиться употреблением агиасмы во время службы или в своих домах в этот день и в течение года.

Какие свойства появляются у святой воды?

Сам чин освящения воды уже указывает на то, какие свойства появляются у святой воды. Прежде всего, это то, что она освящается силой самого Святого Духа, третьей ипостаси Святой Троицы. Духа, сходящего в виде голубя на голову Иисуса Христа, когда тот получал Крещение от Иоанна Крестителя.

Сам Бог принимает участие в освящении воды! А значит, она очищает человека от духовных или телесных болезней; ей дается благодать освобождать человека от греха. Человек исполняется сил противодействовать злодеяниям изначального врага человечества - дьяволу. Святая вода просветляет разум человека, омраченный грехом и дает возможность делать добрые дела.

Вообще, вода имеет разностороннее действие, проявляет себя только в том, что полезно для человека с духовной точки зрения. Поэтому глубоко ошибаются те люди, которые надеются на магическое очищение в купели, а ближнего своего продолжают ненавидеть; хотят избавиться от грехов, а сами так никогда и не приступают к таинству исповеди.

Нужно помнить, что очищает человека и вода, но загрязняет его грех и нечистое сердце, постоянно требующие очищения в течение года в таинстве исповеди, соборования и причастия, а не только в один день на Богоявление.

Что делать с освященной водой? Что это за вода, и чем она отличается от обычной?

Освященную воду нужно употреблять. Используется она натощак, допускается ею и окропляться. Но надо помнить, что это большая святыня, поэтому необходимы вера в целебные силы воды и молитва перед употреблением святыни.

Хранится она в чистом месте, лучше в месте, где стоят святые иконы. Желательно употреблять воду каждый день, но особенно в дни сильных искушений и возможных болезней.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который был одновременно епископом и профессором медицины, в свое время говорил, что на собственном опыте и во врачебной практике убедился в целебной силе святой Богоявленской воды.

Водой можно освящать дома, особенно тогда, когда известны случаи какого-то волшебства и гадания. Нужно освятить как можно больше воды, чтобы в среднем темпе использования ее хватило на целый год.

Грех ли это, если не купаться?

Учитывая погодные условия, состояние собственного здоровья и другие факторы, которые делают невозможным пребывание в воде на Крещение и то, что такой способ освящения не является уставным и общеобязательным, конечно, грехом быть не может, поскольку, есть другие, доступные для всех формы употребления этой воды.

Можно ли согреваться спиртным?

Если человек в таком физическом состоянии здоровья, что нуждается только в такой ​​форме согревания, то лучше вообще не ходить на водоем. Тем более, что таким образом человек еще больше может переохладиться, поскольку расширение периферических сосудов провоцирует большую потерю тепла; во-вторых, это может быть дополнительным фактором риска для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в-третьих, что самое важное, - теряется молитвенная атмосфера у освященной воды. Нужно сторониться всего, что нарушает сакральное восприятие этого великого праздника.

Что это за традиция - купание? Откуда она пошла?

Вода имеет особое значение для всего человечества, она дает жизнь. Очень много есть мест в священном писании и церковном предании, где наряду с собственными свойствами воды, Господь через воду символически и действенно показывал людям свою благодатную силу. То есть, само естество воды, которое и так питает человека, дополнялось еще и сверхъестественными свойствами от Бога и влекло за собой не столько физическое, сколько духовное воздействие на человека.

Поэтому испокон веков на Руси и в наше время, существуют целебные источники, в которых люди по молитве получают исцеление от всяких болезней. Очень часто эти источники носили названия святых. Именно это впоследствии, вполне естественно, могло стать причиной того, что люди вместе шли на реку в этот величественный праздник, ведь вода в этот день особенно священна.

В 17 веке был даже целый чин "Хождение на Иордан", в присутствии патриарха, клира и благочестивого народа. Конечно, такая благочестивая христианская традиция могла пересекаться с какими-то языческими верованиями и обычными предрассудками, которые ничего общего с праздником и Церковью не имели. Отголоски этого мы видим, к сожалению, и в наше время.

Кому церковь не советует купаться?

Ответ на этот вопрос уже частично прозвучал. Но подводя итог, следует отметить, что не рекомендуется посещать водоем тем, кто мотивирован любыми другими причинами, только не церковными. Потому что это будет надругательством над святыней.

Тем, кто не может этого сделать по состоянию здоровья. Тем, для кого праздник Богоявления, это еще один повод, чтобы похвастаться перед друзьями торжественным заплывом на расстояние или большим количеством ныряний под воду, чем в прошлом году.

Опытный духовник должен сделать все возможное, чтобы к воде даже близко не подходили люди в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности себя и других людей.

К празднику можно приобщиться, но ни в коем случае не нарушать его молитвенно-мистического настроения. Это и будет еще одним критерием того, кому можно купаться.

Как правильно провести этот день - Крещение?

Пожалуй, это самый главный вопрос. Прежде всего, Церковь заранее готовит христиан к правильному восприятию этого праздника. Чтобы правильно его понять и соответственно провести, нужно обратиться к книгам и церковным службам. А они не только подготавливают человека к празднику за несколько дней, но и после торжества напоминают нам о нем для того, чтобы еще больше проникнуться сакральным значением этого праздника.

Поэтому есть богослужебный период перед праздником и после праздника, где читаются определенные тропари, кондаки, стихиры, каноны, паремии, царские часы, апостол и Евангелие. Нужно стараться прийти на все эти службы. Все это насыщает ум и дух человека определенными мыслями и молитвой.

Человек занимается тем, чтобы в день просвещения максимально очистить себя от грехов в таинстве покаяния, получить целебные силы и самого Бога в таинстве причастия.

В воскресенье перед Богоявлением на страницах священного писания пророк Иоанн напоминает всем нам, чтобы грешное человечество выпрямило тот путь, по которому Господь приходит к каждому человеку. Имеется в виду весь жизненный путь человека, с его восприятием себя в этом мире, с его смыслом жизни.

Эта дорога выравнивается очень просто: искоренением греха из сердца человека для того, чтобы все его пространство было заполнено Христом. Ведь каждый знает, как трудно жить греховной жизнью. Именно для того Господь пришел на землю, чтобы быть в сердце каждого из нас. Но сможет он быть там только в том случае, когда искреннее покаяние человека проложит к Господу дорожку.

Только грех и нежелание человека могут быть преградой на этом пути. Именно грех искажает эту дорогу и не дает возможности видеть Бога, в том числе, и в каждом человеке.

Есть только один способ избавиться от греха - таинство покаяния. Именно поэтому, те, кто покаялись и крестились крещением покаяния на реке Иордан и смогли вместе с пророком услышать голос Бога Отца, увидеть Сына Божьего в воде и созерцать духа святого, который в виде голубя сходил на голову Христа. Именно поэтому, можно не просто услышать Бога, а и правильно его понять, воспринять и почувствовать. Потому что только те, в которых чистое сердце, могут увидеть Бога.

Но у христиан сила познания Бога еще больше той, которой наполнялись люди в Иерусалиме и Иудее от Иоанна. Сам пророк говорил, что Христос крестит людей духом святым, а это несравненно больше того, что делал ангел пустыни.

Поэтому еще доброй традицией в день праздника является благотворительность, церковная и домашняя молитва, чтобы практически напомнить себе те обещания, которые давал человек во время своего таинства крещения.

Все остальное может быть ровно настолько, насколько не мешает, буквально, в святости, проводить этот день: посещение водоема, знакомых и близких, крестных родителей, для того, чтобы поделиться радостью праздника, пообщаться, окропить свое жилье святой водой.

Считается хорошим обычаем, когда священнослужитель в период праздника и после праздника обходит своих знакомых, близких и прихожан, освящая их дома святой водой. И самое главное, это хранить Божию благодать в своем сердце, которую человек получил в период Святок.

Центр информации УПЦ - для fakty.ictv.ua