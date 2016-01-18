На Крещение Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра (аккредитация СМИ)

В день Крещения Господнего, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева возле Свято-Покровского собора по улице Приречная, 5а.

Как сообщает Центр информации УПЦ, водосвятный молебен начнется в 12.00, после чего жители города по традиции начнут праздничные омовения в крещенской купели.

Для проведения молебна подготовлена специальная купальня в форме креста и ступеньки для спуска в воду.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников, который завершает Рождественские святки. Праздник называют также Богоявление. Согласно Евангелию от Матвея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

Аккредитация для представителей СМИ обязательна. Перед началом молебна, в 11.30, аккредитованные представители СМИ смогут пообщаться со спикерами УПЦ.

Аккредитация проходит по тел. (050) 312 37 26 или по электронной почте church.information.center@gmail.com

Свято-Покровский собор Киева находится по адресу ул. Приречная, 5А. Проезд: от станции метро "Минская", "Героев Днепра" – маршрутным автобусом 559 до храма.

От станции метро "Минская" – троллейбусом 24, 24к до остановки "Ул. Приречная"; от станции метро "Петровка" – троллейбусом 34 до остановки "Центр ”Сфера".

С Рыбальского полуострова – автобусом 88 до остановки "Ул. Приречная".