Военный капеллан УПЦ с утра до вечера молился с воинами АТО за мир и прекращение кровопролития (укр.)

Військовий капелан з ранку до пізнього вечора відвідував об’єкти несення військової служби, де молився з воїнами за мир і припинення кровопролиття, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ з посилання насайт Криворізької єпархії.

З 12 по 14 січня, з благословення митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема та на запрошення командира об’єднання сектора «М» полковника Голякова А.Л., голова Відділу по взаємодії зі збройними силами та іншими силовими формуваннями України протоієрей Андрій Будовський, перебував у зоні збройного протистояння на Сході України.

Об’єднання сектора «М» – район дій сил АТО на території довкола міста Маріуполь Донецької області.

Священик відвідав українських воїнів у містах Курахове та Маріуполі Донецької області, а також побував у місцях дислокації в/ч 3011 Національної гвардії України.

Під час пастирського візиту до Курахова, капелан разом з військовослужбовцями при загальній побудові звершив молебень з акафістом Різдву Христовому і водосвяттям. У спільній молитві військові просили миру, примноження любові на українській землі та припинення ворожнечі. По завершенні молебню протоієрей Андрій зачитав Різдвяне послання Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Після молитви і проповіді священик роздав воїнам натільні хрести та іконки, потім окропив усіх святою водою.

Як повідомляє сайт Криворізької єпархії, 13 січня з ранку і до глибокого вечора священнослужитель у супроводі офіцерів відвідав близько 15 об’єктів несення військової служби.

У свято Обрізання Господнього та церковного новоліття отець Андрій звершив новорічний молебень для солдатів, які несуть службу аеропорту м. Маріуполя. Після молитви капелан зачитав Різдвяне послання Предстоятеля Української Православної Церкви. Під час проповіді священик звернувся до військовослужбовців: «Створимо наші серця будинком Живого Бога. Коли Христос прийшов на землю, у Різдві Він втілився, а прийнявши обряд обрізання – вочеловечився. І ми, в свою чергу, повинні прийняти мир нашого Бога, прагнути до святості, всепрощення і любові».

Протоієрей Андрій також побажав солдатам якнайшвидшого повернення додому, окропив бійців святою водою, а також всі приміщення, де вони несуть службу.