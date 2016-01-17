Блаженнейший Онуфрий: Когда возникает плохая мысль, сразу говори: "Господи помилуй!" (укр.)

У неділю перед Богоявленням Блажніший Митрополит Онуфрій у своїй проповіді зазначив, що заклик Іоанна Хрестителя до покаяння звучить для кожного з нас. Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

«Коли Іоанн Хреститель вийшов на проповідь, то перші його слова були «Покайтеся, тому, що наблизилося Царство Небесне!». Цей заклик до покаяння звучить і сьогодні. Він спрямований до кожної людини», – зазначив Предстоятель. За його словами, «покаяння – це повернення людині чистоти душі».

Не залежно від того, наскільки великими є наші гріхи, всі ми потребуємо їх очищення в Таїнстві покаяння. «Одна людина постійно впадає у великий гріх, інша ображає Бога своїми маленькими проступками. Буває так, що той, хто не скоїв великих гріхів, вважає, що йому немає в чому каятися. Це не правильно. Іноді наші дрібні гріхи можуть переважити один великий гріх», – зауважив Блаженніший владика.

Гріх віддаляє людину від Бога, а покаяння повертає її на вірний шлях. «Гріх називають по-різному. Одні – моральним брудом, інші – стіною між Богом і людиною, треті – духовною отрутою. Однак, все це – і духовний бруд, і отрута духовна, і непроникна стіна – очищуються і руйнуються покаянням».

Блаженніший Митрополит Онуфрій заначив, що Церква не лише закликає нас до покаяння, але і вчить як це робити. Для проявлення своїх покаянних почуттів Вона пропонує нам короткі молитви: «Це Іісусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешого!», молитва митаря «Боже, милостив буди ми, грешному!», молитва «Боже, очисти мя грешного!», «Господи помилуй!».

«Людина, яка постійно має на устах і в серці молитву покаяння, є захищеною від темних сил», – говорить Предстоятель. За прикладом святих отців з молитвою покаяння ми маємо відразу звертатися до Господа: «Святі отці жили так, що коли виникла погана думка, вони відразу говорили «Господи помилуй!», лише сказали недобре слово – в ту ж мить просили у Бога прощення».

Цієї неділі за Літургією читаються перші вісім віршів Євангелія від Марка. Апостол описує проповідь святого Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього, яка передувала трьом рокам суспільного служіння Іісуса Христа. Згадуючи пророцтва зі Старого Завіту про Предтечу, євангеліст зазначає: «Явився Іоанн, який хрестив у пустині і проповідував хрещення покаяння для прощення гріхів» (Мк. 1:4).