Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре помолился за мир в Украине

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 17 января совершил Божественную литургию в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Накануне закончился Архипастырский визит Предстоятеля в западные епархии УПЦ, во время которого Его Блаженство посетил Владимир-Волынскую,Тернопольскую и Черновицко-Буковинскую епархии.

В этот день Святая Церковь чтит память Собора 70-ти апостолов.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий произнес перед многочисленными верующими проповедь. Его Блаженство подчеркнул важность покаяния в жизни христианина, что является залогом победы над грехом.

Согласно богослужебного устава, в это воскресенье за божественной Литургией читаются первые восемь стихов Евангелия от Марка. Апостол описывает проповедь святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, которая предшествовала трем годам общественного служения Иисуса Христа. Вспоминая пророчества из Ветхого Завета о Предтече, евангелист отмечает: «Явился Иоанн, который крестил в пустыне и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов» (Мк. 1:4).

За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По завершении богослужения Предстоятель поздравил верующих с воскресным днем перед Богоявлением и благословил всех.