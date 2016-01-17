На Волыни верующие одного из благочиний УПЦ собрали 44 тыс грн для детей-сирот

В дни празднования Рождества Христого духовенство приходов Камень-Каширского района Волынской области организовало благотворительные концерты.

15 января верующие Камень-Каширского благочиния Волынской епархии передали 44 тысячи гривен для сирот и детей погибших украинских военных, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой насайт Волынской епархии.

Передача средств состоялась в Свято-Петро-Павловском храме с. Пидцирья, что на Волыни.

Финансовая помощь детям была собрана во время Рождественской благотворительной акции, в частности трех праздничных концертов, организованных духовенством Камень-Каширского благочиния.

Священники отмечают, что помощь получил каждый, кто в ней нуждался, не зависимо от конфессиональной принадлежности.