Всеукраинский фестиваль колядок: как прославляли рожденного Христа в Киево-Печерской лавре (фото)

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялся V Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».

Как сообщает сайт Киево-Печерской лавры, на фестивале присутствовали дети, которые проходят лечение от онкологических заболеваний.

В фестивале приняли участие театр песни «Ладошки», Центр внешкольной работы Святошинского района города Киева, вокальный ансамбль «Покров», вокальный ансамбль храма Андрея Первозванного, академический камерный хор «Черновцы» (Черновецкой областной филармонии), фольклорный ансамбль «Кралица» (Национальный университет культуры и искусств), камерный хор «INTERMEZZO» и др.

После исполнения рождественских песнопений наместник Успенской Киево-Печерской лавры поблагодарил организаторов фестиваля, насельников обители и поздравил участников с юбилеем фестиваля.

Также он поблагодарил меценатов мероприятия и генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомира Павловича Михайлину.

Наместник Лавры от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви вручил награды тем, кто помог в организации и проведении фестиваля.

Присутствовавшим на Рождественском концерте митрополит Павел пожелал, чтобы каждый передал рождественское пламя, слово Божие в свои дома, в свои семьи.

Владыка призвал радоваться, что в Украине есть талантливые верующие дети. Это свидетельствует о том, что Господь являет через них Свое благословение.

По материалам официального сайта Киево-Печерской лавры