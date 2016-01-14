Предстоятель УПЦ отвез подарки в детский дом, который опекает Банченский монастырь

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил детский дом в с. Молница, который опекает обитель. Как сообщает Информационный отдел УПЦ, это произошло 14 января, в праздник Обрезания Господня, после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Вознесенского мужского монастыря с. Банчены.

Для уважаемого гостя воспитанники детского дома показали рождественский спектакль и пропели колядки.

Поблагодарив за теплый прием, Архипастырь поздравил детей и воспитателей с праздником Обрезания Господня, церковным Новолетием, а также раздал подарки и благословил всех.

Уход за детьми-сиротами обеспечивают насельницы женского монастыря в честь Боянской иконы Божией Матери.