Украинская Православная Церковь поздравляет защитников Отечества с Рождеством (укр.)

Впродовж шестиденного періоду післясвята Різдва Христового духовенство та віруючі УПЦ прославляють Новонародженого Христа справами милосердя, зокрема турботою про українських військових. Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

11 січня, з благословення митрополита Волинського і Луцького Нифонта, священнослужителі Волинської єпархії на чолі з її секретарем протоієреєм Миколаєм Бондаруком та студенти Волинської духовної семінарії відвідали Луцький гарнізонний військовий госпіталь.

Священики та хор семінаристів заспівали різдвяні піснеспіви та колядки, після чого привітали зі святом Різдва Христового головного лікаря Олександра Хоменка, персонал медзакладу, а також воїнів, які проходять лікування у госпіталі.

З благословення архієпископа Ізюмського і Купянського Єлисея, 9 січня клірик Ізюмьскої єпархії протоієрей Олексій Годлєвський разом з чоловічим архієрейським хором відвідали військовослужбовців на блокпосту в м Ізюмі. Священик привітав військових з Різдвом Христовим, побажав їм допомоги Божої, міцного здоров’я, миру та вручив кожному святковий подарунок. В свою чергу, хористи виконали для солдатів різдвяні колядки.

Того ж дня, з благословення митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, благочинний Чаплинського округу протоієрей Іоанн Канінець у черговий раз відвідаввійськові формування Збройних сил України, розміщені на території Чаплинського району Херсонської області. Для воїнів отець Іоанн привіз гарячий обід та розділив трапезу з військовослужбовцями.

Як повідомляє Інформаційний відділ УПЦ з посиланням на офіційний сайт Херсонської єпархії, з моменту розміщення військовослужбовців у Чаплинському районі місцева Свято-Димитрівська парафія забезпечує їх питною водою. У сильні морози віруючі також готують для солдатів у трапезній гарячі обіди.

У цей же день протоієрей Іоанн відвідав та військові формування Чаплинки. Його супроводжував настоятель Свято-Георгіївського храму протоієрей Миколай Денькович. Священики привітали всіх з Різдвом Христовим, після чого для військовослужбовців церковні хори заспівали святкові колядки.

Клірик Вінницької єпархії такожрозділив з військовослужбовцями різдвяну трапезу. Напередодні свята Різдва Христового, у Святвечір, керівник Єпархіального відділу з душпастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України протоієрей Сергій Ковтун відвідав Калинівську військову частину 3028 Національної гвардії. Священик поспілкувався з військовослужбовцями і розповів їм про значення та традиції святкування Різдва Христового. Отець Сергій благословив кутю і розділив з солдатами та офіцерами святкову трапезу.

8 січня, з благословення митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія, клірики Харківської єпархії протоієрей Олег Кучер і протоієрей Сергий Скубченко спільно з Єпархіальним молодіжним відділом відвідалиВійськово-медичний клінічний центр Північного регіону Харкова, де провели Різдвяний концерт.

Від імені митрополита Онуфрія священики вручили воїнам, які знаходяться на лікуванні в медзакладі, ікони Озерянської Божої Матері і подарунки. В свою чергу, співробітники молодіжного відділу порадували військових різдвяними колядками.