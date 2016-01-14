Митрополит Антоний: То, что невозможно человеку, возможно Богу

Наступивший год многие в мире встретили с тревогой и пессимизмом. Это и не удивительно: происходящие события выбивают почву из-под ног у тех, кто привык к материальному благополучию и надеялся на благоденствие в течение еще многих и многих лет.

Разрастание масштабов противостояний на Ближнем Востоке, значительное падение цены на нефть, неустойчивость крупнейших фондовых рынков, наращивание темпов новой гонки вооружений – незначительный список того, что будоражит умы миллионов и вызывает страх в отношении будущего.

Некоторые считают, что все это принесет полноценное разворачивание Третьей мировой войны. Другие уверены, что грядущее готовит обрушение нынешней глобальной финансовой системы. Третьи погрузились в анализ того, смогут или не смогут их родные страны пережить надвигающееся цунами всеобщей нестабильности и хаоса.

Задаются таким вопросом и многие украинцы. Ведь для всех нас очень важно, чтобы имеющихся у нашей родины ресурсов с лихвой хватило для эффективного противостояния внутренним и внешним угрозам. Скептики могут сказать, что все это – несбыточные мечты, поскольку мы многое потеряли и теперь просто являемся игрушкой в руках «сильных мира сего».

Однако никогда не стоит забывать – то, что невозможно человеку, возможно Богу. Для всех нас назидательным примером должна стать история исхода израильского народа из Египта. За спинами евреев не было мощных армий, устрашающего оружия или несметного количества финансовых средств. На фоне других народов, более многочисленных, процветающих и сильных, они казались племенным союзом безумцев, отправившихся в самоубийственный поход через пустыню и чужеродные земли. Однако в сердцах евреев жили вера и упование на Господа. Как следствие – чудесным образом сокрушалось несокрушимое и побеждалось непобедимое. Мы прекрасно знаем об этом, поскольку из века в век передается история о том, как сомкнулись воды над войском фараона, пали неприступные стены Иерихона и силой молитвы были побеждены несметные орды Амалика.

В такой горячей молитве должны проходить и наши дни. Именно она, наравне с покаянием и упованием на Бога, станет тем заветным компасом, который успешно проведет нас и наше Отчество через рифы грядущих испытаний.

Митрополит Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви

Аргументы и факты