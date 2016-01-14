Блаженнейший Онуфрий: Любите и тех, кто нас любит, и тех, кто нас проклинает (укр.)

12 грудня під час відвідин свого рідного села Коритне на Буковині Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до односельців із словами настанови, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Його Блаженство наголосив, що для миру і Божого благовоління від людини вимагається лише одне – бути з Богом. Якщо людина розбудовує своє життя на Божественних правилах і законах, то мир Божий приходить і до цієї людини, і до її сім’ї, і до цілого народу.

«Сьогодні відповідальні, непрості часи, – зазначив Предстоятель, – однак в ці часи слід бути уважним до себе самого. Щоб політичні пристрасті, людські мудрування не збили нас з дороги правильної віри. Якщо ми будемо берегти свою віру в чистоті, якщо намагатимемося жити по вірі, то Бог пошле нам мир, пошле нам і спокій. Якщо ж ми поринемо у вир людських пристрастей, ворожнеч, протистоянь, то, звичайно, ми зіб’ємося з Божої дороги, і це до добра не приведе».

Блаженніший владика закликав односельців завжди триматися тієї святої Православної віри, яку сповідували наші батьки. «Ми її не вигадали, – сказав Митрополит Онуфрій, – це віра, яка подарована нам Богом через Апостолів, через церковних учителів. У наших батьків, думаю, теж часи були непрості, але вони цю віру зберегли і передали нам. А ми повинні нашу віру зберегти і передати своїм нащадкам».

Архіпастир закликав всіх бути терпеливими до життєвих випробувань. «В умінні терпіти ближнього полягає мудрість життя», – сказав він. Слід сприймати ближнього таким, яким він є. «Хочеш, щоб він був кращим? – молися за нього. Бог може зробити його кращим. Через це проявляється християнське терпіння. Ми повинні любити всіх. Так нас вчить Бог. Любити і тих, хто нас любить, і тих, хто нас проклинає, хто ворогує проти нас. Доки є люди, які живуть за цими правилами, буде життя на Землі. Якщо, не дай Боже, таких людей не стане, або буде дуже мало, то гріх знищить все».

Як повідомляв Інформаційний відділ УПЦ, 12 січня, в рамках візиту до західних єпархій УПЦ, Блаженіший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій відвідав рідне село Коритне Вижницького району Чернівецької області.

На церковному подвір’ї Свято-Миколаївського храму с. Коритне Блаженнішого владику зустрічали сотні односельчан, сільський голова Василь Колотило, а також настоятель храму ієрей Василій Радул. Вітаючи Предстоятеля на малій Батьківщині, священик подякував йому за молитви у час, коли місцева православна громада зазнавала утисків та провокацій з боку прихильників «Київського патріархату». Архіпастир звернувся до односельців зі словами настанови та нагородив настоятеля храму правом носіння наперсного хреста.