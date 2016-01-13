В Запорожской области женщины и мужчины на коленях просили о прощении за грех аборта

В канун дня памяти 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, во всех храмах Запорожской епархии УПЦ совершились покаянные молебны о прощении греха аборта.

10 января Запорожская епархия УПЦ призвала к всенародному покаянию за грех аборта.

По информации пресс-службы Запорожской епархии УПЦ, в храме во имя св. мученицы Татианы в Мелитополе покаянный молебен о прощении греха детоубийства отслужил настоятель храма протоиерей Михаил Пеций.

После пения покаянного канона и общей коленопреклонной молитвы, отец Михаил призвал беречь себя и своих близких от этого страшнейшего греха. А сделавших его - к покаянию и деятельному искуплению его перед Богом, которое возможно через заботу об уже рожденных, но, увы, брошенных своими родителями детях-сиротах.

В Свято-Георгиевском храме Запорожья после Божественной Литургии прошел покаянный молебен ко Господу Богу, Пресвятой Владычице Богородице и святым мученикам 14 тысячам младенцам Христа ради в Вифлееме от Ирода избиенным, о прощении греха детоубийства.

Во время молебна прошла социальная акция "Зажги свечу в память о нем", организованная работающей при храме социально-приходской службой защиты семьи материнства и детства "Зернышко".

Во всех храмах Веселовского благочиния совершились покаянные молебны о прощении греха детоубийства.

После покаянного молебна в храме во имя Казанской иконы Божией Матери пгт. Веселое, благочинный церквей Веселовского округа протоиерей Александр Мурашко, обращаясь к присутствующим заметил, что к великому сожалению, в наше время аборт считается обычным делом, простой несложной операцией. Но мало кто задумывается о том, что аборт - это в первую очередь нарушение заповеди Божьей - не убий. Так как в момент зачатия рождается новая личность, наделенная всеми качествами будущего человека и, что самое главное - живой душой. И добавил, что необходимо еще и еще раз привлечь внимание общественности к проблемам абортов, особенно среди молодежи.

Благочинный Каменско-Днепровского округа протоиерей Олег Чиквашвили отслужил покаянный молебен для кающихся в грехе аборта в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Каменка-Днепровской.

Были молящиеся и было видно, что для них это значимо. Очень важно, что и мужчины понимают эту проблему, и участвуют в молитве.

По окончании молебна отец Олег зачитал обращение правящего архиерея Запорожской епархии владыки Луки.

Владыка призвал всех к покаянию через таинство исповеди.

По материалам сайта "Индустриалка"